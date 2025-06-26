لاشك في أن الحرب الإسرائيلية - الإيرانية قد أرخت بثقلها بشكل ملموس على الأسواق العالمية والإقليمية خلال النصف الثاني من يونيو. والتقرير يستعرض بشكل سريع هذه التداعيات عالميا ومحليا.



عوائد سندات الخزانة الأمريكية

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في مستهل الأسبوع وسط تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية، لكنها عادت وتراجعت في وقت لاحق من الأسبوع بعد تسجيل تراجع في مبيعات التجزئة أكثر حدة من المتوقع.

وقد أثار هذا المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل. هذا فيما تعزز الدولار الأمريكي خلال الأسبوع مرتفع بنسبة 0.5%، مدعوما بجاذبيته كملاذ آمن في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط.

هذا ناهيك عن قرار الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تعديل، وإن لا يزال الفيدرالي متمسك بتوقعاته بخفض الفائدة مرتين في وقت لاحق من العام، في حين خفض توقعاته للنمو الاقتصادي ورفع في المقابل توقعاته للتضخم، في إشارة إلى تزايد المخاوف من سيناريو الركود التضخمي.

تجدر الإشارة هنا أيضا إلى أن بنك اليابان قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير وكشف عن خطة جديدة لتقليص وتيرة خفض ميزانيته العمومية بدءاً من العام المقبل، وذلك في ظل تنامي المخاطر الخارجية، بما في ذلك الصراع في منطقة الشرق الأوسط وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المتجددة.



الدولار الأمريكي

عاد مؤشر الدولار الأمريكي للتراجع بشكل كبير خلال الأسبوع الحالي وذلك إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام وسط انحسار المخاوف في المنطقة مع الإعلان عن وفق لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل فجر 24 يونيو.

هذا بالإضافة إلى المخاوف حيال استقلال الفيدرالي في المستقبل ما أرخى بظلاله على الثقة في السياسة النقدية للبلاد.

ومن المتوقع أن يبقى مؤشر الدولار الأمريكي تحت ضغط خلال المرحلة المقبلة، مع توقعات بأن يصل سعر اليورو إلى 1.20 دولار في ظل تصاعد الاتجاه العالمي نحو التخلي عن الدولار الأمريكي، وهو ما يعزز جاذبية العملات البديلة.

الأسهم الأمريكية

استهلت أسواق الأسهم الأمريكية الأسبوع المنتهي في 20 يونيو بأداء إيجابي، إلا أن المعنويات تحولت إلى السلبية بحلول يوم 17 يونيو مع دخول الصراع بين إسرائيل وإيران يومه الخامس.

وقد أثر هذا على المستثمرين، لتغلق أسواق الأسهم الأمريكية على تباين في اليوم التالي بعد أن حذر رئيس الفيدرالي، جيروم باول، من احتمال ارتفاع التضخم في السلع خلال أشهر الصيف مع بدء تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحلول نهاية الأسبوع المنتهي في 20 يونيو، بقي الأداء متباين في وول ستريت، مع تزايد حذر المستثمرين في ظل تصاعد وتيرة النزاع بين إيران وإسرائيل، وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية على الخط.

وبناءً عليه، أنهى مؤشر داو جونز الأسبوع بدون تغيير، بينما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2%، وحقق مؤشر ناسداك مكاسب طفيفة بنسبة 0.2% خلال الفترة نفسها.

وقد استمر هذا المسار يوم 25 يونيو لاسيما مؤشر ناسداك مع إغلاق سهم إنفيديا عند أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث اكتسب المستثمرون ثقة بأن ريادة الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي لن تتأثر بضوابط التصدير الصينية.

في المقابل، ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.5% في حين تراجع مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.3% خلال الأسبوع المنتهي في 20 يونيو. أما الأسواق الأوروبية فقد كانت أكثر وهناً مع تراجعات طفيفة نسبياً بشكل عام.

24 يونيو

يجدر الذكر بأن أسواق الأسهم العالمية قد شهدت منذ فجر الثلاثاء 24 يونيو موجة من التفاؤل بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مما أدى إلى صعود قوي في مؤشرات الأسهم الأمريكية والآسيوية، مع تحسن معنويات المستثمرين وإقبالهم على المخاطرة في ظل انحسار المخاوف الجيوسياسية.

سجلت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعات يوم 24 يونيو مع صعود مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.4% وارتفاع مؤشر داكس الألماني بنسبة 2%. غير أنها عادت وسجلت هبوط جماعي يوم الأربعاء 25 يونيو، وذلك في ظل ترقب المستثمرين لتفاصيل الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتطورات السياسة النقدية في أوروبا، ما قد يبقيها في خانة الترقب خلال الفترة المقبلة.

وبالتالي من المتوقع أن تشهد أسواق الأسهم الأمريكية والآسيوية موجة تصحيح خلال المدى المنظور.

النفط

ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد بين 17 و20 يونيو، مع تصاعد حدة النزاع بين إيران وإسرائيل دون بوادر حل.

وقد قيم المستثمرون احتمالات تعطل الإمدادات نتيجة استمرار الصراع، خاصة في حال حدوث تدخل عسكري مباشر من جانب الولايات المتحدة وهو ما حدث لاحقا.

عليه، أنهت العقود الآجلة لخام برنت الأسبوع المنتهي في 20 يونيو عند 77.3 دولار للبرميل، في حين وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 75.0 دولار للبرميل، بارتفاع أسبوعي نسبته 2.8% و2.5% على التوالي.

غير أن أسعار النفط تراجعت بأكثر من 5% يوم الثلاثاء 24 يونيو، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مما هدأ المخاوف من اضطراب الإمدادات في المنطقة في ظل انخفاض علاوة المخاطرة التي كان المستثمرون يأخذونها في عين الاعتبار وسط احتمالات عن لجوء طهران إلى إغلاق مضيق هرمز.

غير أن أسعار النفط عاودت ارتفاعها بعض الشيء في 25 يونيو، إلا أنها بقيت مستقرة قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين، وهو مسار من المتوقع أن يبقى سائد في المرحلة المقبلة مع صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

المعادن الثمينة

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الاثنين 16 يونيو، مع قيام المتداولين بجني الأرباح بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في ثمانية أسابيع.

هذا فيما راقبت الأسواق عن كثب تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، بالإضافة إلى الاجتماع المرتقب للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لتعود وترتفع بشكل طفيف في 17 يونيو مدعومة بطلب الملاذ الآمن في ظل استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط وقتها.

إلا أن المكاسب كانت محدودة بسبب قوة الدولار الأمريكي. وإن كشف استطلاع أجراه مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية حول العالم تتوقع زيادة حصة الذهب في احتياطاتها خلال السنوات الخمس المقبلة. هذا في إشارة إلى استمرار الطلب المؤسسي على المعدن الأصفر.

هذا فيما قفزت أسعار الفضة يوم 17 يونيو إلى أعلى مستوى لها في 13 عام.

ولكن تراجعت أسعار الذهب في 18 يونيو تحت ضغط قرار الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لتستقر عند 3,384.4 دولار للأونصة يوم 20 يونيو، مع تراجع أسبوعي بنسبة 2.0%.

في المقابل، أنهت المعادن الثمينة الأخرى الأسبوع المنتهي في 20 يونيو بأداء متباين، حيث تراجعت أسعار الفضة إلى 36.0 دولار للأونصة، بانخفاض أسبوعي نسبته 1.1%، في حين ارتفعت أسعار البلاتين بنسبة 4.1% لتغلق عند 1,261.5 دولار للأونصة بعد أن لامست مؤقتاً أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2014.

وبطبيعة الحال، تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات يوم الثلاثاء 24 يونيو إلى 3,319 دولار للأونصة، إلى أقل مستوياتها خلال أكثر من أسبوعين، وذلك بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار وسط تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وبعدها عادت أسعار الذهب لتسجل ارتفاع طفيف في 25 يونيو بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وذلك في تقلب ملموس خلال الأسبوع المنتهي في 27 يونيو، مع توقعات بأن تبقى أسعار الذهب في دوامة التقلب خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل ضغوط معاكسة جراء انحسار المخاوف العسكرية في المنطقة من جهة وضعف الدولار الأمريكي من جهة أخرى.

المنطقة العربية

كما متوقع، كان للحرب بين إيران وإسرائيل تداعيات قاسية على أداء أسواق الأسهم العربية التي سجلت تراجعات حادة خلال الأسبوع المنتهي في 20 يونيو.

وطغى اللون الأحمر على شاشات البورصات العربية بحيث سجل مؤشرS&P العربي المركب تراجع أسبوعي بنسبة 3%، في ظل تراجع كبير في مؤشر أسعار البورصة المصرية بنسبة 7% ومؤشر سوق تداول السعودية بنسبة 2.1%، لاسيما نتيجة استمرار القتال بين إيران وإسرائيل، مما أثار المخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

غير أن أسواق الأسهم العربية استهلت الأسبوع المنتهي في 27 يونيو بتحسن طفيف، لتعوض خسائرها في 24 يونيو مع وقف إطلاق النار بحيث عاد اللون الأخضر ليطغى من جديد على كل البورصات العربية مع ارتفاع بنسبة 3% في مؤشرS&P العربي المركب يوم 24 يونيو، وبنسبة 0.4% في 25 يونيو.

ومن المتوقع أن تغلق أسواق الأسهم العربية خلال الأسبوع المنتهي في 27 يونيو على ارتفاع جيد وإن قد يبقى الحذر سيد الموقف خلال المدى المنظور.

(إعداد: فادي قانصو، الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي، تحرير: ياسمين صالح، مراجعة قبل النشر: شيماء حفظي)

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