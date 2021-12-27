دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصدت مجموعة اينوك، شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات عن محطة الخدمة المستقبلية ذات التصميم المبتكر، وجائزة التركيز على العملاء عن محطة "إي لينك". جاء ذلك خلال حفل "جوائز فكرة العام 2021"، الدولية التي تقدمها "جمعية الأفكار البريطانية" بهدف تكريم الأفكار المبتكرة وتصنيف المؤسسات الرائدة في مجال الابتكار وفقاً لأرقى المعايير العالمية وسعياً لتعزيز دور الابتكار في مجالات تحسين الأداء والعمل المؤسسي.

وتعد "جمعية الأفكار البريطانية" مؤسسة غير ربحية تضم قاعدة أعضاء متنوعة، وتتمحور مهمتها حول تبادل المعرفة والخبرات في مختلف الصناعات والقطاعات والدول، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد استقبلت الجمعية عدداً كبيراً من طلبات المشاركة في الجوائز، قدمتها مجموعة متنوعة من المؤسسات، وخضعت الأفكار المقدّمة للتقييم بناء على تأثيرها وإمكانية نقلها وفعاليتها من حيث التكلفة. وبشكل إجمالي، منحت الجمعية الجوائز لتسع فئات مختلفة، إضافة إلى 4 جوائز فردية قدمتها لجنة التحكيم.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نفخر بفوزنا بجائزتين مرموقتين عن اثنتين من فئات ’جائزة فكرة العام‘. وباعتبارنا شركة نفط وطنية رائدة، يسعدنا أن نحظى بهذا التكريم العالمي الذي يأتي تقديراً لجهود موظفينا. وتتمحور رؤيتنا من خلال محطة الخدمة المستقبلية ومحطة ’إي لينك‘ في تقديم نموذج يحتذى به في مجال الاستدامة والابتكار على مستوى قطاع الطاقة."

يذكر أن اينوك كانت قد افتتحت محطة الخدمة المستقبلية على أرض إكسبو 2020 دبي في مطلع هذا العام. وتساهم المحطة المستدامة بتصميمها الهندسي الفريد في تلبية الاحتياجات اللوجستية للمعرض، وهي أول محطة خدمة في العالم تحصل على التصنيف البلاتيني في "الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة"، النظام العالمي لتصنيفات البناء من "المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء".

وخلال شهر أكتوبر، أعلنت "اينوك لينك"، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل الوقود للشركات في دولة الإمارات، عن إطلاق محطتها الجديدة والأولى من نوعها على مستوى العالم في نخلة جميرا. وتعتبر "إي لينك"، التي حصدت جائزة عن فئة التركيز على العملاء، محطة متنقلة تتيح للسكان والزوار إمكانية الوصول إلى خدمات التزوّد بالوقود بمنتهى السهولة والراحة. وبفضل تصميمها المستقبلي المبتكر، لا تتطلب محطة "إي لينك" أية عمليات تركيب وتجميع، مما يسهّل نقلها بسرعة إلى مواقع مختلفة وفقاً لاحتياجات السكان والتغيرات في مستويات الطلب على الوقود.

وتعدّ "إي لينك" محطة مستدامة بالكامل، وهي مزودة بنظام استعادة الأبخرة التي تسهم في تقليص الانبعاثات أثناء تعبئة الوقود من خزانات الوقود. وتعمل المحطة بالوقود الحيوي وتشتمل على شاشات وأنظمة إضاءة تعمل بتقنية LED، كما أنها مجهزة بعدادات ذكية معززة بتقنيات إنترنت الأشياء والاتصال عبر تقنية الحوسبة السحابية وإمكانية التتبع باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي وتقنية تحديد الهوية بموجات الراديو.

وبصفتها أحد أبرز المساهمين في النهوض بقطاع الطاقة، تلتزم مجموعة اينوك باتباع الممارسات المستدامة والابتكار على امتداد عملياتها.

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نبذة عن مجموعة ’اينوك‘

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشارك مجموعة اينوك في إكسبو 2020 دبي بصفتها شريك الطاقة المتكاملة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com

لمزيد من المعلومات حول "اينوك" يرجى التواصل مع:

روان الحسبان

أصداء بي سي دبليو | دبي، الإمارات العربية المتحدة

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