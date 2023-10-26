39 مليون رحلة راكب في حافلات النقل العام خلال النصف الأول من العام 2023

بزيادة بلغت 19% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي

100% من المعاملات منجزة إلكترونياً

95% مؤشر رضا وإسعاد المتعاملين

44 مليون راكب استخدموا مركبات الأجرة

98% نسبة الالتزام بإجراءات السلامة في مواقع التحويلات المرورية

أبوظبي: بهدف إرساء بيئة نقل ذكية ومستدامة تسهل حركة تنقل سكان إمارة أبوظبي وروادها، وتعزز الأمن والسلامة على الطرق، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية القيادة الحكيمة، يلعب مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي دورًا حاسمًا في تسهيل حركة تنقل سكان الإمارة وزوارها، مع تعزيز والسلامة على الطرق.

بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه الجهود في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ودعم تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة في مجالات النقل، من خلال التركيز على التكنولوجيا الحديثة والاستدامة البيئية، حيث يتم العمل على تطوير حلول نقل مبتكرة تساهم في تحقيق تنقل أكثر كفاءة وسلاسة، وبناء مستقبل يتيح للمجتمع الاستفادة من خدمات النقل بأمان وراحة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وحول ذلك، أكد سعادة عبدالله المرزوقي مدير عام مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بأن خطط المركز وأهدافه الاستراتيجية والمتعلقة بتبني الحلول الذكية والمستدامة والآمنة للنقل تنبثق من طموحات القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة نحو المستقبل لتعزيز ريادة إمارة أبوظبي، وذلك من خلال توفير أفضل بنية تحتية وخدمات لسكانها والارتقاء بجودة حياتهم بكافة جوانبها.

وأكد سعادته بأن المركز يواصل الإنجازات لإرساء منظومة نقل متكاملة وذكية وآمنة ومستدامة، حيث شهدت النتائج النصف سنوية نمواً عن ذات الفترة من السنة الماضية حيث بلغت عدد المعاملات المنجزة حتى النصف الأول ما يقارب الـ 10 ملايين معاملة منجزة، بزيادة بلغت 32% عن الفترة المماثلة من العام الماضي تمت جميعها إلكترونياً بنسبة 100% عبر القنوات الرقمية للمركز.

وأضاف سعادة المرزوقي: "ما تم إنجازه يعد خطوة مهمة لتحقيق رؤية الإمارة فيما يتعلق ببناء منظومة نقل تسهم في رفع جودة الحياة في الإمارة وهو انعكاس لجهود فرق عمل المركز والشركاء الاستراتيجيين ومختلف فئات المجتمع".

أبرز الإنجازات

استعرض التقرير النصف سنوي للمركز أبرز الإنجازات التي حققها في النصف الأول من عام 2023، والتي تمحورت حول عدد من القطاعات التي مثلت تطوير الخدمات واستشراف تطلعات المتعاملين بخدمات ذكية ومستدامة تعزز تجربتهم في الحصول على الخدمة وتحقق راحتهم وسعادتهم وتسهل تنقلاتهم وتواكب مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي.

إلى جانب ذلك، أوضح التقرير بأن نسبة مؤشر إسعاد ورضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة بلغت 95%. كما حقق المركز نتائج مميزة في مسيرة التحول الرقمي التي ينتهجها، إذ شكلت المعاملات المنجزة إلكترونياً وعبر القنوات الرقمية 100% من إجمالي المعاملات المنجزة، الأمر الذي يسر للمتعاملين الحصول عليها بكل راحة وسهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. وتركزت الإنجازات النصف سنوية ضمن ثلاث محاور رئيسية هي التنقل المستدام والتنقل الذكي والتنقل الآمن.

التنقل المستدام

كثف مركز النقل المتكامل جهوده خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما يتعلق بتبني حلول النقل المستدام من خلال التشجيع على استخدام وسائل النقل الجماعي وتطوير شبكة متكاملة من وسائل النقل الذكية والصديقة للبيئة منها المركبات الذكية والكهربائية والهجينة، والحافلات الصديقة للبيئة وذاتية القيادة، والدراجات ووسائل النقل المصغرة "السكوترات"، بما يدعم جهود إمارة أبوظبي في الحد من الانبعاثات الكربونية ويعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد والبيئة ويدعم أهداف رؤية القيادة الحكيمة في إرساء مدن ذكية ومستدامة، وأكثر ملاءمة للعيش في المستقبل.

وبلغ عدد رحلات الركاب الذين استخدموا حافلات النقل العام خلال النصف الأول من العام 39 مليون رحلة راكب، بزيادة بلغت 19% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وعلى صعيد آخر، وضمن سعي مركز النقل المتكامل إلى إرساء بنية تحتية متطورة ومستدامة توفر أفضل الخدمات لمستخدمي الحافلات، قام المركز خلال النصف الأول من عام 2023، باستكمال توفير مظلات الانتظار في الإمارة ليصل العدد الإجمالي إلى 576 مظلة توفر للمتعاملين خدمة انتظار مميزة مع أعلى مستويات الراحة والأمان.

وشهد النصف الأول من عام 2023 توسيع نطاق عمل خدمة "حافلة عند الطلب" لتشمل مدينة خليفة، مما يتيح للقاطنين هناك والزائرين فرصة التنقل بطريقة ذكية وسهلة بين مختلف المناطق السكنية والمرافق الخدمية داخل المدينة، حيث يشغل المركز من خلال هذه الخدمة حافلات صغيرة للعمل عند الطلب، ويتم الحصول عليها عبر تطبيق "Abu Dhabi Link". وقد بلغ إجمالي عدد رحلات الركاب الذين استفادوا من الخدمة خلال النصف الأول من العام أكثر من 151 ألف رحلة راكب، توزعت على مدينة الشهامة وجزيرة ياس وجزيرة السعديات ومدينة خليفة.

كما بلغ عدد رحلات الركاب الذين استخدموا حافلات خدمة "أبوظبي إكسبرس" خلال النصف الأول من العام أكثر من 206 ألف رحلة راكب، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مركز النقل المتكامل والقطاع الخاص لتطوير خدمات النقل العام والارتقاء بجودة الخدمات المتوفرة لسكان إمارة أبوظبي وروادها. هذا وتتميز "أبوظبي إكسبرس" بأنها خدمة مباشرة من دون توقف مما يجعل مساراتها أسرع الطرق للتنقل، وتجعل خدمات النقل أكثر سهولة وملاءمة لمختلف شرائح المجتمع وتمكن مستخدمي الحافلات من الوصول إلى وجهاتهم بسرعة وراحة وأمان. كما تعزز هذه الخدمة الترابط بين خدمات الحافلات العامة وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة النقل بالحافلات، وتسهم كذلك في القضاء على ظاهرة النقل العشوائي وتهريب الركاب والنقل غير المنظم.

كما بلغ عدد الركاب الذين استخدموا مركبات الأجرة في النصف الأول من العام الجاري 44 مليون راكب، من خلال 24 مليون رحلة بزيادة بلغت 24% عن عدد الرحلات في الفترة المماثلة من العام الماضي. هذا وقد شكلت المركبات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة نحو 80% من أسطول مركبات الأجرة العاملة في الإمارة. وشهد النصف الأول من العام تدشين مركبات تسلا الكهربائية ضمن أسطول مركبات الأجرة بالتعاون مع شركة تاكسي العربية للمواصلات، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز دور قطاع النقل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية القيادة الحكيمة في أن تصبح إمارة أبوظبي ذكية وصديقة للبيئة ومستدامة في خدماتها ونمط التنقل فيها. وبلغ عدد مركبات الأجرة العاملة وفق التطبيقات الذكية بحلول نهاية النصف الأول من العام الجاري ألفي مركبة تابعة لشركتي أوبر وكريم، فيما بلغ إجمالي عدد الرحلات التي قامت بها تلك المركبات خلال النصف الأول 1.4 مليون رحلة.

أما فيما يتعلق بخدمة نظام السيارات المشتركة، فقد بلغ عدد مركبات أسطول هذه الخدمة 147 مركبة تابعة لشركتين، يو درايف (U-drive) وإي كارE-kar).). هذا وتُعد خدمة نظام السيارات المشتركة، خدمة ذكية تمكن المتعامل من خلال التطبيق الذكي من تحديد المركبة الأقرب إليه لاستئجارها والانطلاق بها والدفع وفقاً للاستخدام، حيث بلغ عدد الرحلات المسجلة ما يقارب 12,400 رحلة. أما فيما يتعلق بخدمة تأجير السكوترات الكهربائية، فقد شهد النصف الأول من العام إضافة (5) مناطق جديدة ليصبح بذلك إجمالي عدد المناطق المصرّح فيها بقيادة وتأجير السكوترات (8) مناطق.

وفي إطار الجهود المتواصلة لتنويع وسائل التنقل المستدام وتطوير البنية التحتية المناسبة للمشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية وإرساء بيئة نقل مستدامة وصديقة للبيئة تعزز من جودة الحياة في الإمارة، وتشجع الجمهور على ممارسة رياضة المشي واستخدام الدراجات الهوائية كوسيلة تنقل صحية وصديقة للبيئة، كما خصص المركز مسارات جديدة للدراجات الهوائية والمشي تم إضافتها خلال النصف الأول من العام، ليبلغ طول شبكة المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والمشي في إمارة أبوظبي أكثر من ألف كم، موزعة على 680 كم في مدينة أبوظبي وضواحيها، و260 كم في مدينة العين وضواحيها، ونحو 70 كم في منطقة الظفرة.

وتماشياً مع أهداف عام الاستدامة في دولة الإمارات، نظم مركز النقل المتكامل خلال النصف الأول من العام حملة توعوية بعنوان فعاليات أسبوع النقل تحت شعار "نقرب المسافات - نعزز التواصل"، بهدف تسليط الضوء على ممارسات النقل المستدام ورفع الوعي المجتمعي وخاصة فئة الشباب حول النقل النظيف والمستدام وتعزيز معدلات السلامة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

التنقل الذكي

يسعى المركز لتحقيق الريادة في التكنولوجيا وإدارة البيانات، وتهدف استراتيجية التنقل الذكي في إمارة أبوظبي إلى تعزيز وجود قطاع نقل فعال ومستدام وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة المجتمع عبر رفع كفاءة وراحة وسلامة منظومة النقل ودعم عملية التحول إلى وسائل نقل ذاتية القيادة وصديقة للبيئة ومستدامة.

بعد النجاح الذي حققه مشروع التنقل الذكي في جزيرتي ياس والسعديات، يعمل المركز حالياً على تقييم هذه التجربة من خلال دراسة وتحليل بيانات التشغيل بهدف تعميم المشروع على مناطق إضافية في الإمارة. ويتضمن المشروع أسطولاً من مركبات أجرة ذاتية القيادة تعمل تحت العلامة التجارية «TXAI»، وخدمة الحافلات الصغيرة ذاتية القيادة (Mini-Robobus) ونظام النقل الجماعي (Automated Rapid Transit) وهو نظام نقل جماعي سريع ذو قدرة استيعابية عالية يشبه الترام لكن دون سكك حديدية، وتشغيل (15) محطة للشحن بجزيرتي ياس والسعديات. وأشار مركز النقل المتكامل إلى أن عدد الركاب الذين استخدموا مركبات الأجرة ذاتية القيادة في النصف الأول من العام بلغ 5 آلاف راكب، أما عدد المسجلين في التطبيق الذكي «TXAI» فقد بلغ تقريباً 14 ألف متعامل، ويمكن تحميل هذا التطبيق لحجز وتتبع الخدمات الخاصة بالمركبات، والمتاح على متجر «جوجل بلاي» ومتجر «أبل ستور». أما عدد الأشخاص الذين استخدموا الحافلة الصغيرة ذاتية القيادة (Mini-Robobus) ، فقد بلغ حوالي 9 آلاف مستخدم.

منظومة الخدمات الرقمية

على صعيد آخر، شهد قطاع النقل بمركبات الأجرة عدداً من الخدمات الجديدة خلال النصف الأول من العام، منها إصدار التصريح الإلكتروني لمزاولة مهنة سائق أجرة مع إيقاف طباعة التصاريح الورقية ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة البيئية. كما تما إطلاق مشروع اللوحات الإعلانية الذكية على سقف مركبات الأجرة ضمن التزام المركز بدعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي وتعزيز استفادة الجمهور من منظومة الخدمات الرقمية التي تتوفر فيها بما يواكب المتطلبات المستقبلية ويدعم أهداف رؤية أبوظبي من خلال استثمار التكنولوجيا الحديثة في خدمة المجتمع والأعمال وجعل مدن الإمارة ذكية في خدماتها وفي مزاولة الأعمال في مختلف قطاعاتها، وتوظيف المبادرات المبتكرة في التسويق والترويج الرقمي لتلك الخدمات، وتبني التقنيات الحديثة لتعزيز سوق الإعلانات الرقمية وإيصال الرسائل التسويقية إلى مختلف شرائح المجتمع بطريقة فعالة ومبتكرة.

الشركاء الاستراتيجيين

وفي إطار تعزيز التعاون بين مركز النقل المتكامل والشركاء الاستراتيجيين للاستفادة من البيانات وتقنيات أنظمة الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع النقل، وقع المركز اتفاقيتين مع عملاق التكنولوجيا جوجل Google لتعزيز أولويات الذكاء الاصطناعي الرئيسية في مجالات البحث والاستدامة. وجاء هذا التعاون خلال فعالية أقيمت في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، حيث أعلن المركز عن مبادرتين، الأولى هي مشروع غرين لايت، وهي عبارة عن مشروع تحليلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تعمل على جمع بيانات مرورية عند التقاطعات وتحليلها وتوفير مقترحات تحسينية من شأنها تحسين كفاءة عمل إشارات المرور في الإمارة والمساعدة في الحد من الازدحام وبالتالي التقليل من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. أما المبادرة الثانية فتتمثل في استخدام منصة جوجل للذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة الناتجة من منظومة خرائط جوجل (Google Maps) لتوقعات حركة المرور والازدحامات المتوقعة ووضع خطط استباقية للتقليل منها. كما سيستفيد مركز النقل المتكامل من معلومات آنية ودقيقة في حالات الحوادث ومواقع الازدحام المروري من منصة خرائط جوجل في إطار هذه المبادرة.

التنقل الآمن

بهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز السلامة على الطرق، تم في النصف الأول من العام 2023 تفعيل (23) إشارة مرور جديدة إضافة إلى تحسين توقيت عمل الإشارات الضوئية على (43) تقاطعاً مما أسهم في تقليل زمن الرحلة عبر تلك التقاطعات بنسبة 8%. كما تم خلال النصف الأول من العام 2023 افتتاح نفق "المارية" للحركة المرورية مما ساهم بشكل مباشر في انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الازدحام المروري وتعزيز السلامة المرورية في المناطق المحيطة.

وبهدف تعزيز مستويات الأمن والسلامة في قطاع نقل البضائع، بلغ عدد المركبات الثقيلة التي خضعت إلى إجراءات محطات رقابة المركبات الثقيلة في الإمارة خلال النصف الأول من العام 406 آلاف مركبة، حيث تمكّن تلك الإجراءات من مراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والتأكد من مدى مطابقة أوزانها وحمولتها للحدود والمواصفات المعمول بها، وذلك ضمن استراتيجية إمارة أبوظبي للسلامة المرورية الرامية الى الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطريق، ورؤية مركز النقل المتكامل لإرساء بنية تحتية آمنة ومتطورة لقطاع الطرق وضمان استدامتها. كما قام المركز خلال النصف الأول من العام بتنفيذ حملة ميدانية توعوية لسائقي المركبات الثقيلة في مواقع تجمع مركبات النقل في منطقة الظفرة حول إجراءات السلامة في قطاع نقل البضائع.

على صعيد آخر، بلغ إجمالي عدد المركبات التي تم تسجيلها في منصة "أساطيل" بحلول نهاية يونيو الماضي نحو 44 ألف مركبة تعمل في مجال نقل البضائع، فيما بلغ عدد الشركات العاملة في نشاط نقل البضائع والمسجلة في المنصة 8 آلاف شركة. ويمكن للشركات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمنصة "أساطيل" المتكاملة لإمارة أبوظبي، https://asateel.itc.gov.ae هذا وتتيح منصة "أساطيل" تنظيم حركة المركبات وتحديد مواقعها بشكل آني ومراقبة مدى التزام السائقين بقواعد السير والمرور، بهدف تعزيز الأمن والسلامة على الطرق. وفي سياق متصل، بلغ عدد الشاحنات التي تم تسجيلها خلال النصف الأول في المنظومة الإلكترونية لتتبع مركبات نقل المواد الخطرة 12 ألف شاحنة، فيما بلغ عدد الشركات التي تم تسجيلها في المنظومة 7 آلاف شركة تقريباً. وتهدف هذه المنظومة إلى تعزيز الأمن والسلامة على الطرق من خلال الرصد والمراقبة والتتبع المستمر لحركة المركبات التي تنقل المواد والنفايات الخطرة.

الدعم على مدار الساعة

على صعيد آخر، كان عدد البلاغات الواردة التي تعاملت معها خدمة مساندة الطرق في النصف الأول 13 ألف بلاغ في حين بلغ متوسط زمن الاستجابة للمساعدة أقل من 6 دقائق كما بلغ متوسط زمن إخلاء المركبات المتضررة من موقع الحدث إلى أقرب نقطة آمنة حوالي 18 دقيقة. هذا وتتيح هذه الخدمة طلب الدعم على مدار الساعة لإصلاح الأعطال الطارئة التي قد تحدث للمركبة على الطريق، كما تؤدي دوراً مهماً في تعزيز السلامة المرورية وضمان انسيابية الحركة على الطريق من خلال إزاحة المركبة خارج الطريق أثناء الحوادث إلى أقرب مكان آمن.

وعلى صعيد أعمال التحويلات المرورية في حرم الطريق، تم خلال الأشهر الستة الأولى من العام إصدار نحو 7,600 تصريح خاص بالتحويلات المرورية، مع الإشارة إلى أن الأعمال في حرم الطريق تُنفذ طبقاً لأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة وأفضل الممارسات المتبعة في تنفيذ أعمال البنى التحتية، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية التي تحتوي على جميع السياسات والإجراءات والمتطلبات والممارسات المهنية والضوابط والقواعد التنظيمية والشروط اللازم اتباعها عند تنفيذ أعمال البنية التحتية أو الصيانة في حرم الطريق وذلك حرصاً من مركز النقل المتكامل على ضمان أمن وسلامة مستخدمي الطريق.

وأطلق مركز النقل المتكامل تحت مظلة اللجنة المشتركة للسلامة المرورية بإمارة أبوظبي التي تترأسها دائرة البلديات والنقل وتضم في عضويتها كلاً من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الصحة، ومركز النقل المتكامل، خطة شاملة لتحسين السلامة المرورية لسائقي دراجات توصيل الطلبات في أبوظبي، حيث أصدرت قرارا بالسماح للدراجات العاملة في مجال التوصيل باستخدام مسارات الجهة اليمنى فقط على الطرق ذات السرعة 100 كم/ الساعة وما فوق، وذلك لتنظيم حركة المركبات على الطرق والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق من خلال الحد من السلوكيات الخطرة لسائقي دراجات توصيل الطلبات.

وتم ضمن هذه الخطة تنفيذ عدد من الورش التوعوية لسائقي الدراجات النارية العاملين لدى كبريات شركات توصيل الطلبات وممثلي هذه الشركات لرفع الوعي المروري بين السائقين وتعزيز معرفتهم بمتطلبات السلامة والقيادة الآمنة والالتزامات والاشتراطات التي يتوجب عليهم الالتزام بها أثناء القيادة للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.

الإجراءات والاشتراطات

في سياق متصل، تم خلال النصف الأول إعداد وإطلاق " دليل أبوظبي الإرشادي لنشاط توصيل الطلبات بالمركبات والدراجات النارية" على موقع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ويحتوي الدليل على الإجراءات والاشتراطات التي يتوجب على سائقي الدراجات الالتزام بها من أجل سلامتهم وسلامة الآخرين. ونظم مركز النقل المتكامل خلال النصف الأول من عام 2023، بمناسبة أسبوع المرور الخليجي فعالية بعنوان "السلامة على الطريق مسؤولية الجميع" ونفذ ورشة عمل بعنوان "دراسة سلوك السائقين" بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة.

كما قام مركز النقل المتكامل في النصف الأول من عام 2023 بعدد من المبادرات النوعية التي تسهم في تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة للطلبة في الحافلات المدرسية وتضمن تقديم خدمات نقل آمنة وسهلة، منها تنفيذ حملات توعوية بمتطلبات السلامة المرورية حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب في رحلة الذهاب والعودة من المدرسة.

على صعيد آخر، شهد النصف الأول من العام، إصدار 13 ألف تصريح خدمة نقل مدرسي، ما يقارب 450 تصريح مزاولة مهنة مشرفة/ مشرف حافلة مدرسية، و4 آلاف تصريح تشغيل حافلة مدرسية، إضافة إلى 5 آلاف تصريح مزاولة مهنة سائق حافلة مدرسية. وبهدف ضمان تطبيق الجهات المشغلة للنقل المدرسي جميع اشتراطات وإجراءات السلامة أثناء التنقل في الحافلات المدرسية، وبما يحقق أعلى مستويات الأمان والسلامة لأبنائنا الطلبة، أجرى مركز النقل المتكامل في النصف الأول من العام وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة ألفي جولة تفتيشية على الشركات المشغلة للنقل المدرسي وألف زيارة ميدانية للمدارس الحكومية والخاصة والحاضنات، وإجراء عدد 17 ألف عملية تفتيش على حافلات النقل المدرسي للوقوف على مدى التزام المشغلين بإجراءات السلامة والاشتراطات المعمول بها والهادفة إلى تعزيز منظومة النقل المدرسي والحفاظ على أمن وسلامة الطلبة.

أبرز الجوائز عالمياً

فاز مركز النقل المتكامل خلال النصف الأول من عام 2023، بعدة جوائز منها جائزتان ضمن جوائز التميز في الأعمال العالمية 2023، التي تُعد واحدة من أكثر الجوائز شهرة في العالم وتسلط الضوء على جهود التميز في الأعمال بمختلف القطاعات، وتتنافس عليها كبرى المؤسسات العالمية. وتُوج المركز بالجائزتين عن فئتي "حملة مواقع التواصل الاجتماعي المتميزة" – إدارة الشؤون الإعلامية، و"فريق المالية المتميز" – إدارة الشؤون المالية. وحصل المركز على جائزة "حملة مواقع التواصل الاجتماعي المتميزة" بعد أن نفذ حملة بعنوان "لسلامتك" لرفع وعي مستخدمي الدراجات الكهربائية (السكوتر) بأهمية القيادة الآمنة وضرورة الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة. أما فيما يخص جائزة التميز في الأعمال العالمية عن فئة "فريق المالية المتميز"، فقد فاز بها المركز بها بعد أن أعد استراتيجيات جديدة عززت تجربة المتعاملين ودعمت النمو الوظيفي وكفاءات الموظفين وتطورهم.

كما حصد مركز النقل المتكامل (13) جائزة من جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 التي تسلط الضوء على الابتكار في الإنجازات المهنية المتنوعة، وتعد واحدة من أبرز الجوائز عالمياً. وتُوج مركز النقل المتكامل بأربع جوائز ذهبية، وست جوائز فضية، وثلاث جوائز برونزية، تكريماً لخدماته ومشروعاته ومبادراته المبتكرة التي تدعم بيئة الابتكار في قطاع النقل وتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمجتمع.

الجدير بالذكر، أن هذه الإنجازات النصف سنوية تأتي في إطار جهود مركز النقل المتكامل لإرساء منظومة نقل متكاملة وذكية ومستدامة، تلبي تطلعات المتعاملين والمجتمع وتدعم التنمية المحلية بكافة قطاعاتها وتعزز جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

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