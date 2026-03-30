دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة الخدمات الماليّة العربيّة (AFS)، المزود الرائد لحلول الدفع الرقميّة وأداة تمكين التكنولوجيا الماليّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعيين السيد محمود إسماعيل في منصب العضو المنتدب في مصر ورئيس حلول قبول المدفوعات للمجموعة.

وينضم السيد إسماعيل إلى AFS قادمًا من شركة "أديين" (Adyen)، حيث تولّى قيادة جهود النمو والتخطيط الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ويتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عامًا في كبرى المؤسسات العالمية والإقليمية العاملة في قطاع المدفوعات، ما يزوده بخبرة تقنية وتشغيلية متقدمة تمكّنه من تطوير منظومات الدفع وتعزيز كفاءتها في الأسواق سريعة النمو.

وفي إطار مهام عمله، سيتولى السيد إسماعيل مسؤوليات استراتيجية مزدوجة، تتمثل في تعزيز وتوسيع حضور AFS في السوق المصري، إلى جانب قيادة وتطوير استراتيجية حلول قبول المدفوعات على مستوى المجموعة، بما يسهم في تقديم حلول مبتكرة وسلسة متطوّرة تواكب احتياجات التجّار والمؤسسات الماليّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبهذه المناسبة، قال السيد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الماليّة العربيّة: "تمثل السوق المصرية محورًا استراتيجيًا رئيسيًا لنمو أعمالنا، حيث نركز على تعزيز ريادتنا وترسيخ موقعنا في هذا السوق الحيوي. ويمتلك محمود من الخبرة التشغيلية والتقنية ما يؤهله ليساهم بدور فعّال في دفع عجلة نمو أعمالنا على مستوى المجموعة."

ومن جانبه قال السيد إسماعيل: "يشرّفني الانضمام إلى AFS، حيث نجحت الشركة في ترسيخ مكانة قوية وأسس متينة في السوق المصري. وأتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع فريقنا المحلي، الذي يضم نحو 200 موظف، لمواصلة تعزيز أعمالنا وتقديم تجارب دفع رقمية متكاملة وسلسة تلبي تطلعات السوق الحديثة."

نبذة عن AFS:

تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة (AFS) مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي المصري ومرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويتضح نهج (AFS) المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من حلول الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات، اكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. تمتلك (AFS) مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.

