PHOTO
تم طرحها كمرحلة أولى في الرياض، الدمّام، جدّة، مكّة، الطائف، أبها وجيزان
التي توفر بديلاً لشراء واستئجار السيارة بدون الالتزامات والمتاعب المرتبطة بعملية التملّك
الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت ’إيكار‘ (ekar)، المشغِّل الأول والأكبر لخدمات التنقّل الشخصي في الشرق الأوسط، عن تفعيل خدمة الايجار الشهري ’إيكار‘ ضمن تطبيق Self-drive Super App في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع بعض أبرز شركات تأجير السيارات في المملكة. وتشكّل خدمات الايجار الشهري الحل الأمثل للعملاء الراغبين بالاستمتاع بمستويات الملاءمة العالية المرتبطة بالحصول على سيارة شخصية بدون الالتزام المكلف الذي يترافق مع امتلاك سيارة.
وشهدت ’إيكار‘ نمواً كبيراً جداً في قطاع خدمات الايجار الشهري في الإمارات العربية المتحدة، وأصبحت بسرعةمن الشركات الرائدة في السوق من ناحية تنوع المركبات وعدد السيارات المؤجَّرة منذ إطلاق الخدمة في بدايات 2021. وتضع ’إيكار‘ الآن خبراتها بمجال خدمات الايجار الشهري في السعودية حيث تستهدف سوق تأجير السيارات البالغ قيمته 2.5 مليار دولار أمريكي وفقاً لدراسة أجرتها شركة الاستشارات ’موردور إنتليجنس‘ (Mordor Intelligence) للتوقعات عام 2026 م.
تعليقاً على هذا، قال فيلهيلم هيدبيرغ، مؤسِّس شركة ’إيكار‘: "شهدت خدمة الايجار الشهري من ’إيكار‘ في السعودية تزايداً كبيراً خاصة على الحجوزات طويلة الأمد خلال فترة الجائحة، خصوصاً بين أوساط السيدات اللواتي اخترن ’إيكار‘ كخيار أول لتوفير سيارة بالنسبة لهن. ويشكّل إطلاق خدمة لايجار الشهري حلاً بارزاً لمستخدمينا في المملكة والبالغ عددهم 100,000 مستخدِم تقريباً. حيث يتميز السوق في السعودية بكونه واعداً، بالإضافة الى أن الجمع بين خدمات الايجار الشهري وخدمات مشارَكة السيارات يجعل ’إيكار‘ التطبيق الوحيد في السوق الذي يوفر الخيارات الكاملة للقيادة الذاتية، بدءاً من مشارَكة السيارات والدفع وفقاً لدقائق الاستخدام، وصولاً إلى الايجار الشهري."
وأضاف: "دخلَت ’إيكار‘ في شراكة مع بعض أضخم شركات تأجير السيارات في العالم التي تربط بين بيانات اسطول السيارات و المستأجرين. ومن شأن شراكتنا مع هذه الشركات مثل CarPro، والتي تمتلك برنامج تخطيط موارد الشركات (ERP) الأكبر في العالم بقطاع تأجير السيارات، أن يمكّن ’إيكار‘ من ضمان توفير أي سيارة عبر نقرة بسيطة، مع تفادي العوائق التي يتسبّب بها النقص في السيارات المتاحة للتأجير. وفي عالم يشهد نقصاً في عدد السيارات، فإن تعزيز قدرات الأساطيل هو مفتاح النجاح، ونظام تشغيل ekar Mobility يتيح الحصول على تجربة سلسة للايجار الشهري مع ضمان توفر السيارات."
يُشار إلى أنه يتم تسليم سيارات الايجار الشهري مباشرة إلى مكان وجود العميل، بالإضافة إلى التأمين والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق، كما يمكن استبدال السيارة أو تغييرها أو إعادتها في أي وقت.
تم اعتبار خدمة التنقل الحر لمشارَكة السيارات المقدمة من ايكار الأكثر استخداماً في العالم خلال سنة 2019، حيث قدّمت خدماتها لما يزيد عن 250,000 عميل، وجرى حجز 1.5 مليون رحلة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتدخل ’إيكار‘ الآن بقوّة إلى السوق الدولي لخدمات الايجار الشهري والمتوَقَّع أن يتخطى قيمة 40 مليار دولار أمريكي بحلول سنة 2026، وذلك وفقاً لدراسة أجرتها شركة ’غلوبال ماركت إنسايتس، ليمتد‘ (Global Market Insights, Ltd.). وستقوم ايكارباطلاق أعمالها في تايلاند، ماليزيا، تركيا ومصر خلال الشهور الـ 12 المقبلة.
#بياناتشركات
- انتهى -
حول ’إيكار‘ (ekar)
’إيكار‘ هي المشغِّل الأول والأكبر لخدمات التنقّل الشخصي في الشرق الأوسط، وتقدّم للمستخدمين خدمات الوصول عند الطلب إلى شبكة تضم آلاف سيارات المشارَكة ومركبات الايجار الشهري عبر تطبيقها الخاص Self-Drive Super App. وتقوم رؤية ’إيكار‘ على تحسين استخدام الأفراد لوسائل النقل، وهي تحقّق الانتشار عبر مفهوم التنقّل كخدمة (MaaS) – بحيث تعزّز أعمال شركات تأجير السيارات عبر نظام تشغيل ’إيكار‘ للتنقّل Mobility OS.
حقّقت ’إيكار‘ منذ تأسيسها سنة 2016 بواسطة فيلهيلم هيدبيرغ، نمواً كبيراً انطلاقاً من بدايتها كبرنامج تجريبي مكون من15 مركبة مع ’الاتحاد للطيران‘ إلى خدمة متوافرة في عدّة دول يستخدمها أكثر من 250,000 شخص وتم عبرها حجز نحو 1.6 مليون رحلة. وكانت خدمة التنقل الحر لمشاركة السيارات المقدمة من ايكار الأكثر استخداماً في العالم خلال سنة 2019، وتم منح ايكار جائزة أفضل شركة في مجلس التعاون الخليجي لتوفير خدمات مشارَكة السيارات في 2019 من قِبَل ’فروست آند سوليفان‘، كما حلت ايكار بين أول 5 شركات ناشئة في 2018 بالنسبة إلى ’فوربس الشرق الأوسط‘، بينما كسب مؤسِّس الشركة فيلهيلم هيدبيرغ لقب رائد الشركات الصغيرة إلى المتوسّطة للعام 2018 من ’أرابيان بيزنس‘. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.ekar.me.
لمزيد من المعلومات حول ’إيكار‘، الصور أو إجراء مقابلات صحفية مع أحد المتحدّثين الرسميين، يمكن التواصل مع:
كارولين هولمبيرغ / هانا ماكايب
caroline@coco-comms.me / hannah@coco-comms.me
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.