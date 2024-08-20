من المتوقع أن ترتفع أسعار بعض منتجات التأمين في الإمارات بدعم من الطلب المرتفع، وفق ما قاله جوتام داتا، الرئيس التنفيذي لشركة وطنية انترناشيونال القابضة للتأمين التكافلي (نوع من التأمين الإسلامي) الإماراتية والمدرجة بسوق دبي المالي في مقابلة مع زاوية عربي.

تعمل شركة وطنية انترناشيونال القابضة للتأمين التكافلي حاليا في الإمارات. وتملك شركتين تابعتين هما "وطنية للتكافل العائلي" و"وطنية للتكافل العام".

"بالنسبة إلى النصف الثاني من العام المالي (وهو العام الحالي 2024) من المتوقع أن يشهد السوق الإماراتي ارتفاعا في أسعار بعض منتجات التأمين بدعم من الطلب المرتفع وممارسات الاكتتاب التي تعكس تحليل (الشركة بشأن) تأثيرات الأحداث الطبيعية الكارثية مثل الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد مطلع الربع الثاني،" بحسب داتا.

وتعرضت الإمارات في أبريل الماضي لأمطار غزيرة تسببت في تعطيل أعمال الكثير من الشركات وكذلك إلحاق الأضرار بممتلكات المواطنين، ما انعكس على أداء شركات التأمين.

يرى داتا أن شركات التأمين ستتأثر بارتفاع أسعار إعادة التأمين أيضا والتي من المتوقع أن يظهر تأثيرها حتى نهاية العام المالي 2025، "مما سيؤدي بالتبعية إلى زيادة أقساط التأمين في السوق بنسبة تصل ما بين 20-50% خلال العام المقبل خاصة في العقارات والممتلكات والسيارات".

ومع احتمالية وقوع أحداث طبيعية أكثر شدة وبوتيرة أكبر نتيجة لتأثيرات التغيير المناخي، سيكون على شركات التأمين أخذ التغيرات المناخية ومنها الأمطار غير الموسمية في الاعتبار مستقبلا.

"بالنظر إلى أحداث أبريل 2024 من المهم أن نسلط الضوء على أهمية الحصول على منتجات تأمين تغطي احتياجات الأفراد والعائلات ضد تأثيرات مثل تلك الأحداث مثل التأمين على محتويات المنازل وهو منتج موجود لكنه لم يكن يشهد إقبال كبير من قبل الناس.. نحن نظن أن على شركات التأمين ونحن منهم العمل على تسهيل إجراءات تقديم هذه الخدمات خلال الفترة المقبلة،" بحسب داتا.

أداء الشركة

وخلال النصف الأول من العام، دفعت شركة وطنية انترناشيونال القابضة أكثر من 200 مليون درهم إماراتي (54.5 مليون دولار) لتعويض العملاء وكان قطاع العقارات والممتلكات صاحب نصيب الأسد في قيمة المطالبات، لكن عدد المطالبات الأكبر كان في قطاع المركبات، بحسب داتا.

"مطالبات الممتلكات والعقارات ارتفعت بنسبة 340%، ومطالبات السيارات بنسبة 75%،" بحسب الرئيس التنفيذي.

ورغم هذه المطالبات، تمكنت الشركة من التحول لتحقيق ربح خلال النصف الأول من العام بنحو 7.9 مليون درهم مقارنة بخسائر نحو 3.9 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023 بدعم من عملية اندماج سابقة وانخفاض التكاليف التشغيلية، بحسب نتائج أعمال الشركة التي أُعلنت هذا الشهر.

وتوقع الرئيس التنفيذي أن تنمو أعمال الشركة خلال النصف الثاني من العام بدعم التحسن المتوقع في أداء المنتجات المختلفة خاصة قطاعات التكافل الطبي والعائلي ونتائج الاستثمار.

تقدم الشركتان التابعتان لوطنية انترناشيونال القابضة، منتجات التكافل على المركبات والتكافل العام ومنتجات التأمين التكافلي الصحي والتأمين التكافلي العائلي للأفراد والشركات.

توسعات مستقبلية

تأمل الشركة التوسع مستقبلا في أسواق الخليج وخاصة السعودية، والأسواق المجاورة مثل عُمان وقطر، كما أنها من الممكن أن تستكشف فرص أخرى خارج منطقة الخليج على المدى الطويل.

"وفي المدى المتوسط تركز الشركة على الفرص التي تتوافق مع طبيعة أعمالها في مساعيها للتوسع على الأسواق الخليجية خاصة في السوق السعودي بالنظر لحجمه بالإضافة لأسواق مجاورة مثل عُمان وقطر. كما انها من الممكن ان تستكشف فرص أخرى في إفريقيا ومصر على المدى الطويل،" حسب داتا.

تبلغ الحصة السوقية في الإمارات لوطنية انترناشيونال القابضة عن طريق الشركتين التابعتين لها حاليا نحو 25% من قطاع التكافل و3% من قطاع التأمين بشقيه التقليدي والإسلامي.

واستبعد الرئيس التنفيذي أن تلجأ الشركة لطرح أسهمها حاليا في سوق أخرى داخل أو خارج الإمارات، لكنها قد تلجأ لعدد من الحلول التمويلية مثل إصدار صكوك أو إصدار حقوق اكتتاب أو غيرها في حال كان لديها فرصة للاستحواذ أو حاجات تمويلية مستقبلية.

"تكمن أولويتنا في المدى القريب في تحسين أداء الشركتين التابعتين في الإمارات، وبالنسبة لأسواق الخليج عموما نحن نتوقع أن نضع خارطة طريق للتوسع تكون أوضح في 2025،" وفق الرئيس التنفيذي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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