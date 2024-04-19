قالت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية ومقرها أبوظبي، إن رحلاتها عادت إلى العمل بصورة طبيعية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة، بعد أن شهدت تأخيرات يومي 16 و17 أبريل نظرا للظروف الجوية الماطرة في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن بعض الرحلات قد تكون معرضة لتأخيرات طفيفة.

وكانت حركة الطيران في الإمارات شهدت اضطرابات وكذلك سادت حالة تعطل بمختلف مناطق البلد في أعقاب هطول أمطار غزيرة الأسبوع الجاري هي الأكبر في تاريخ الإمارات.

وأفادت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها في آخر تحديث، بأنه تم تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين على رحلات متابعة عبر دبي حتى الساعة 23:59 بتوقيت غرينتش، 19 أبريل (03:59 بتوقيت دبي، 20 أبريل).

وقالت الشركة إنه "لن يتم قبول العملاء الذين لديهم رحلات ربط في دبي إلا في نقطة انطلاقهم إذا غادرت رحلتهم بعد الساعة 23:59 بتوقيت غرينتش، 19 أبريل،" وذلك لدعم تعافي العمليات من سوء الأحوال الجوية الأخيرة.

وأوضحت الشركة أنه "سيتم قبول المسافرين الموجودين بالفعل في دبي والعابرين على متن رحلاتهم،" فيما يمكن للمسافرين إلى دبي كوجهة نهائية تسجيل الوصول والسفر كالمعتاد مع توقع تأخيرات في رحلات المغادرة والوصول.

وأعلنت شركة "فلاي دبي" تعديل جدول رحلاتها ليوم الجمعة 19 أبريل وتم إلغاء بعض الرحلات، مشيرة إلى أن رحلاتها التشغيلية لا تزال تعاني من بعض التأخير، وفق (وام).

وفي ذات الإطار، طالبت مطارات دبي المسافرين، بعدم الحضور إلى المطار إلا في حال تأكيد رحلتهم من قبل شركة الطيران التي يسافرون على متنها، ‏وكذلك طالبتهم بالوصول قبل ساعتين فقط من موعد مغادرة الرحلة وعدم الوصول للمطار مبكرا، وفق ما نقلته وام.

وتؤدي التغيرات المناخية الناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب انبعاثات الكربون إلى ظواهر جوية متطرفة في مختلف أنحاء العالم، مثل العاصفة التي شهدتها الإمارات وامتدت لعُمان أيضا، وفيضانات باكستان في عام 2022.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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