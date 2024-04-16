شهدت حركة الطيران في الإمارات، مساء يوم الثلاثاء، تأخير لرحلات وتعليق مغادرة أخرى بسبب هطول كميات قياسية من الأمطار على البلد.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن البلد شهد هطول أكبر كميات أمطار في تاريخه الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.

وقال المركز الوطني للأرصاد إن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء بتوقيت دبي هي "حدث استثنائي"، متوقعا أن تشهد الساعات المقبلة تسجيل كميات أمطار أكبر.

وذكر المركز أنه حتى الآن تم تسجيل أعلى كمية أمطار في منطقة "خطم الشكلة" بالعين.

وأعلنت فلاي دبي الإماراتية للطيران الاقتصادي إلغاء جميع رحلاتها المقرر إقلاعها من دبي مساء الثلاثاء على الفور وحتى الساعة 10 صباحا بتوقيت دبي يوم الأربعاء.

وقالت خطوط طيران الإمارات إن العديد من الرحلات الجوية من وإلى دبي تشهد تأخيرات بسبب الظروف الجوية، مضيفة أنها ستعلن عن التحديثات على مواعيد الرحلات في أقرب وقت ممكن.

وكانت مطارات دبي أفادت قبل عدة ساعات أن مطار دبي الدولي يقوم مؤقتا بتحويل الرحلات القادمة والتي من المقرر وصولها مساء الثلاثاء حتى تتحسن الظروف الجوية.

كما أعلنت شركة الاتحاد للطيران أنه من المتوقع أن تشهد الرحلات بعض التأخير يوم الأربعاء بسبب الظروف الجوية الماطرة في أبوظبي، وقالت إنها ستعمل على إجراء تعديلات على خطط المسافرين.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا