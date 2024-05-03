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تسببت الأمطار الغزيرة والظروف الجوية السيئة التي ضربت الإمارات الشهر الماضي، في إبطاء وتيرة ارتفاع الطلبات الجديدة وتباطؤ نشاط القطاع الخاص غير النفطي في أبريل.

ونتيجة لتعطل الأعمال، انخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الجمعة في أبريل إلى 55.3 نقطة، مقارنة مع قراءة مارس التي كانت 56.9 نقطة.

وسجل المؤشر أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر، لكنه لا يزال يؤكد استمرار أداء القطاع الخاص غير النفطي فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

والشهر الماضي، شهدت الإمارات هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث، هي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949، ووصفها المركز الوطني للأرصاد بأنها "حدث استثنائي"، وتسبب ذلك في اضطراب حركة الطيران.

وتسعى الإمارات وهي أحد أكبر منتجي النفط إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وذلك ضمن خطط التنوع الاقتصادي.

وبحسب التقرير، ارتفعت الطلبات الجديدة في أبريل، بأبطأ وتيرة منذ شهر فبراير 2023 في ظل العديد من التقارير التي تفيد بأن الأمطار الغزيرة قد عطلت العمليات التجارية، وأثرت على المبيعات.

وفسر التقرير تسجيل قراءة أعلى من المستوى المحايد بأنها نتيجة "قوة الظروف الاقتصادية المحلية وثمار خطط توسيع الأعمال التجارية طويلة الأجل، إلى جانب استراتيجيات التسعير التنافسية،" لكن هطول الأمطار قلص هذه النتائج وأدى إلى تباطؤ وتيرة الطلب وانقطاع الأعمال.

وكان معدل نمو الأعمال الجديدة في أبريل، هو الأبطأ منذ 14 شهر، فيما ارتفعت الأعمال المتراكمة بشكل حاد، فيما كان معدل نمو العمالة متواضعا وكان الأقل منذ شهر يناير.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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