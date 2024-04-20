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أعلنت شركات طيران إماراتية، السبت، عودة انتظام الرحلات الجوية بعد أن شهدت حركة الطيران في الإمارات اضطرابات في أعقاب هطول أمطار غزيرة الأسبوع الماضي هي الأكبر في تاريخ البلاد.

وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، في بيان للشركة عبر موقعها إنه "اعتبارا من صباح اليوم، السبت 20 أبريل (نيسان)، عادت جميع رحلاتنا المنتظمة إلى وضعها الطبيعي، وأعدنا حجوزات الركاب الذين كانوا في منطقة الترانزيت بالمطار، وهم الآن في طريقهم إلى وجهاتهم".

كما أعلنت شركة فلاي دبي، إعادة تشغيل جدول رحلاتها بالكامل من المبنيين 2 و 3 بمطار دبي الدولي، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

ونقلت الوكالة عن بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن حركة المغادرين تشهد تحسن مطرد، وأنه يتم العمل لإعادة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن.

وشهدت الإمارات هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث يوم الثلاثاء الماضي، هي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949، ووصفها المركز الوطني للأرصاد بأنها "حدث استثنائي".

تجربة

وفي بيانها قالت طيران الإمارات، إنها شكلت فريق عمل لفرز وجمع وتسليم نحو 30 ألف قطعة من الأمتعة لأصحابها، وأن "الانتهاء تماما من معالجة بعض تداعيات هذه الحالة الاستثنائية سوف يستغرق بضعة أيام".

واضطرت الشركة بسبب الأحوال الجوية، لتحويل مسار عشرات الرحلات يوم الثلاثاء، وأضافت "اضطررنا على مدى الأيام الثلاثة التالية إلى إلغاء نحو 400 رحلة، وتأجيل العديد من الرحلات الأخرى، فيما استمر تأثّر عملياتنا في المركز الرئيسي بسبب نقص الموظفين والإمدادات،" إضافة لتعليق إنجاز إجراءات المسافرين من دبي، ووقف مبيعات التذاكر، وتعليق رحلات الربط القادمة إلى دبي كإجراءات مؤقتة.

وقال البيان إن "المياه التي غمرت الطرق أعاقت قدرة عملائنا والطيارين وأفراد الطاقم والموظفين الأرضيين على الوصول إلى المطار، عدا عن تأثيرها الممتد على حركة الإمدادات الأساسية، مثل الوجبات والمتطلبات الأخرى للرحلات".

وأضاف البيان الذي حمل عنوان رسالة من رئيس الشركة "استفدنا من التجارب التي مررنا بها خلال الأيام القليلة الماضية للعمل على تصحيح الأمور وتحسين عملياتنا".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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