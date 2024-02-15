"وطنية للتكافل العام" و"وطنية للتكافل العائلي" تحققان أرباح تشغيلية خلال الربع الأخير من عام 2023 وذلك للمرة الأولى منذ الاندماج في يوليو 2022

التنفيذ الناجح لاستراتيجية التحول يضع الشركة في وضع مالي جيد للسنة المالية 2024 وما بعدها

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت وطنية انترناشونال القابضة ش.م.ع ("وطنية" أو "الشركة") وهي شركة مدرجة في سوق دبي المالي تحت شعار WATANIA، اليوم عن نتائجها المالية الأولية الموحدة للسنة المالية 2023.

أبرز النتائج المالية للعام المالي 2023:

• ازدادت إيرادات التكافل بنسبة 12٪ على أساسٍ سنويٍّ لتصل الى 922 مليون درهم إماراتي مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت 820 مليون درهم إماراتي

• ارتفع دخل الاستثمار بنسبة 162٪ على أساسٍ سنويٍّ ليصل إلى 36 مليون درهمٍ إماراتيٍّ في نهاية 2023 بالمقارنة مع 13.7 مليون درهم إماراتي في نهاية العام الماضي

• تم توفير ما يقارب 20 مليون درهم إماراتي نتيجة صافي التكاليف المتآزرة الناتجة عن الاندماج في السنة المالية 2023

• بلغ صافي الأرباح 13.8 مليون درهمٍ إماراتيٍّ مقارنة بصافي خسائر بلغت 53.1 مليون درهم إماراتي تم تسجيلها في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب تحقيق أرباح تشغيلية بلغت قيمتها 15 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأخير من عام 2023 نتيجة لتسجيل أرباح اكتتاب في جميع خطوط أعمال التكافل، وذلك للمرة الأولى منذ الاندماج في يوليو 2022 مما يظهر التنفيذ الناجح لاستراتيجية التحول للشركة

وقال رئيس مجلس إدارة وطنية انترناشيونال القابضة، الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري:

"حققت الشركة نتائج مالية ثابتة في نهاية السنة المالية 2023 بالرغم من استمرار عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الإقليمية. وتعكس هذه النتائج التحسينات الكبيرة والتدابير التصحيحية المتخذة لتحويل كل من الأداء المالي والتشغيلي للشركة والشركات التابعة لها منذ استكمال عملية الاندماج في يوليو 2022.

ويسعدني الإبلاغ عن تسجيل أرباح تشغيلية خلال الربع الأخير من عام 2023 وذلك للمرة الأولى منذ الاندماج حيث حققت جميع خطوط أعمال التكافل أرباح اكتتاب خلال الربع نتيجة للتحسن الكبير في أداء منتجات التأمين التكافلي الصحي والتأمين التكافلي على المركبات بالإضافة الى النمو القوي في منتجات التأمين التكافلي العام والتأمين التكافلي العائلي (التأمين الإسلامي على الحياة).

من دواعي سرورنا أن الشركة الآن في وضع جيد من الناحية التشغيلية والمالية للاستفادة من الموارد الموسعة للكيان المندمج مما يمكنها من تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة والقوية للنمو في المستقبل والتي تشمل استكشاف الفرص العضوية وغير العضوية التي تمكننا من تحقيق عوائد إيجابية وخلق قيمة مستدامة للمساهمين. والجدير بالذكر أن الشركة تقوم بوضع اللمسات النهائية على هذه الاستراتيجية وسيتم عرضها على المساهمين خلال السنة المالية 2024.

وقد كان الأداء المالي العام لقطاع التكافل قويا في عام 2023. فعلى الرغم من التحديات ضمن القطاع والصعوبات التي رافقت عملية الامتثال للمعايير المحاسبية الجديدة، أبلغ مشغلو التكافل عن أداء أفضل خلال العام مما يظهر أثرها الإيجابي على القطاع. ونحن نعتقد أن الشركات ستكون في وضع أفضل في السنة المالية الجديدة لتكييف نماذج واستراتيجيات أعمالها لتطبيق هذه المعايير ".



أبرز الإنجازات التشغيلية (للسنة المالية 2023):

• تم تغيير اسم الشركة المدرجة إلى وطنية انترناشيونال القابضة ش.م. ع، كما تغير نشاطها التجاري في مارس 2023 بعد إلغاء ترخيص التأمين الخاص بها حيث أصبحت شركة قابضة استثمارية. وتغير رمز تداول الشركة في سوق دبي المالي الى WATANIA في يوليو 2023.

• تم تغيير الأسماء التجارية للشركات التابعة المملوكة بالكامل للشركة من "نور للتكافل العام ش.م. ع" (التأمين التكافلي العام وعلى المركبات) إلى "وطنية للتكافل العام"، ومن "نور للتكافل العائلي ش.م. ع" (التأمين التكافلي الصحي والعائلي أو على الحياة) إلى "وطنية للتكافل العائلي". أدى ذلك إلى وضع جميع خطوط الأعمال تحت اسم "وطنية" بعد مراجعة شاملة لهيكل العلامة التجارية بدأت بعد الاندماج.

• في يونيو، انتقلت الشركة القابضة إلى المكتب الرئيسي الجديد في دبي في غاليري 2 في جبل علي.

• وسعت الشركات التابعة بما فيها "وطنية للتكافل العائلي" و"وطنية للتكافل العام" تواجدها الجغرافي في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال خمسة مكاتب خدمات كاملة في جبل علي وأبو ظبي وفروع بيزنس بوينت والقرق في ديرة وفي الشارقة.

• ازداد تركيز شركة وطنية انترناشيونال القابضة والشركات التابعة لها على الاستدامة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة لتحسين تأثيرها ومشاركتها مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة وطنية انترناشيونال القابضة، السيد جوتام داتا قائلاً:

" تأتي أرباحنا التشغيلية البارزة في الربع الأخير من السنة المالية 2023 نتيجة لتنفيذنا الدقيق لعدد من التدابير التصحيحية المتخذة منذ الاندماج بما فيها تحسين عمليات الاكتتاب في جميع خطوط منتجات التكافل وتحسين آليات التسعير والتقسيم السوقي بناء على التحليل الدقيق للمعلومات. كما انصب تركيزنا على تحسين فعالية الكفاءات التشغيلية بالإضافة الى التحسين المستمر في مختلف أوجه تجربة العملاء.

وتشكل هذه النتائج المالية خطوة ثابتة نحو العودة إلى الربحية الطبيعية والمضي قدمًا برحلة النمو بعد الانخفاض الكبير في صافي الخسائر التي تم تسجيلها خلال السنة المالية 2022.

خلال العام، استفدنا أيضًا من قرار مصرف الامارات العربية المتحدة لإلغاء عقد التأمين الإلزامي على المركبات ومن زيادة الوعي بفوائد منتجات التأمين على الحياة حيث شهدنا نموا قويا في الطلب على منتجات التكافل العائلي (التأمين الإسلامي على الحياة).

نحن واثقون بأن قطاع التأمين، ولا سيما التأمين التكافلي، سوف يقدم فرصا كبيرة للنمو في عام 2024 وما بعده مدفوعا بالتقنيات المتقدمة، والتوسع في مجالات التغطية الإلزامية، وارتفاع الطلب على منتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية من قبل ذوي الدخل المرتفع في المنطقة وبدعم من المؤسسات الحكومية المعنية والبيئة التنظيمية التي تتحسن باستمرار، بالإضافة الى المؤشرات الاقتصادية القوية.

وقد عزز إدخال المعيار الدولي الجديد للتقارير المالية (IFRS 17) المبادرات التنظيمية المتعددة لتحقيق المزيد من الشفافية والكفاءة التشغيلية ضمن القطاع، وبالتالي خلق بيئة تدعم عمليات الاستحواذ والاندماج مما سيؤدي الى خلق شركات أكبر ذي القدرة على النمو بشكل أسهل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة.

وسنقوم بتتبع ودراسة الفرص الاستراتيجية غير العضوية للتوسع في قطاع التكافل في الأسواق الإقليمية الأخرى، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية داخل قطاع الخدمات المالية الإسلامية بما يتماشى مع قيمنا وأهدافنا للنمو ".

#بياناتشركات

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مؤشرات إعداد التقارير المالية:

• يعتمد تقرير السنة المالية 2023 على البيانات المالية المُوحّدة للكيان المدمج.

• والجدير بالذكر بأنه وفقاً للمعايير المحاسبية فقد تم إعداد التقرير المالي للفترة المماثلة (السنة المالية 2022) بما يتضمن البيانات المالية لشركة دار تكافل ش.م.ع خلال النصف الأول من العام المالي والبيانات المالية الموحدة للكيان المندمج خلال الربع الثالث والربع الرابع من العام نفسه. لذا قد لا تكون المقارنة بين المبالغ دقيقة للغاية.

حول وطنية انترناشيونال القابضة

وطنية انترناشيونال القابضة ش.م.ع هي كيانٌ مدرجٌ في سوق دبي المالي برأسمالٍ يقدر بـ 260 مليون درهمٍ إماراتي. تشكّلت الشركة بعد دمج مشغلَي تكافل رئيسيَّين في الدولة بما في ذلك الاستحواذ في عام 2020 من قبل دار التكافل على شركتي نور تكافل العام والعائلي واندماج دار التكافل في يوليو 2022 مع شركة وطنية تكافل (وطنية).

وطنية انترناشيونال القابضة ش.م.ع، هي شركةٌ استثماريةٌ قابضةٌ، غيرت اسمها في مارس من عام 2023 من دار التكافل ش.م.ع. وفي يوليو 2023، تم تغيّر رمز تداول الشركة في سوق دبي المالي من [DARTAKAFUL] إلى [WATANIA] بعد استكمال الشروط التنظيمية المطلوبة. ويقع المكتب الرئيسي للشركة في صالات العرض 2 في جبل علي بدبي.

وتعد وطنية انترناشيونال القابضة المساهم الوحيد في شركتين عاملتين: وطنية للتكافل العام (نور تكافل العامة ش.م.ع سابقًا) ووطنية للتكافل العائلي (نور للتكافل العائلي ش.م.ع سابقاً). حيث تقدم الشركتان العاملتان مجموعةً كاملةً من منتجات التكافل بما في ذلك منتجات التكافل العام والتأمين التكافلي الصحي والعائلي للأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تعد الشركتان من مقدمي خدمات التكافل الرائدتين في الإمارات العربية المتحدة، وتديران مكاتب خدماتٍ كاملةً تقع في أبو ظبي وجبل علي في دبي وفروع بيزنس بوينت والقرق في ديرة وفي الشارقة.

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