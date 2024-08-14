ارتفاع أرباح الاكتتاب أدى إلى تحقيق مكاسب جيدة بالرغم من تأثير المطالبات الكبيرة لمرة واحدة جرّاء هطول الأمطار غير المسبوقة في أبريل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت وطنية انترناشونال القابضة ش.م.ع ("وطنية" أو "الشركة")، وهي شركة مدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز WATANIA اليوم عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 7.9 مليون درهم في نتائجها المالية الأولية الموحدة للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2024.

أبرز النتائج المالية للنصف الأول من عام 2024:

وصل صافي أرباح الشركة إلى 7.9 مليون درهم مقارنة بخسارة قدرها 3.9 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023

تحسنت نسبة التكاليف التشغيلية المجمعة للشركة إلى أقل بقليل من 100% بالمقارنة مع 107% للفترة نفسها من عام 2023. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الأداء المتميز لمنتجات التأمين التكافلي الصحي والتأمين التكافلي العائلي (التأمين الإسلامي على الحياة). والجدير بالذكر انه قبل تعديل هذه النسبة لأخذ بعين الاعتبار تأثير المطالبات لمرة واحدة الناتجة عن الظروف الجوية السيئة، كانت نسبة التكاليف التشغيلية المجمعة قد تحسنت بشكل كبير لتصل إلى 94% مع تحقيق أرباح اكتتاب بلغت 9 ملايين درهم للنصف الأول من العام.

وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة وطنية انترناشيونال القابضة "شكّلت الأمطار غير المسبوقة التي هطلت في أبريل الماضي، والتي لم تشهد دولة الإمارات مثيلاً لها منذ أكثر من 75 عاماً، حدثاً مفصلياً في قطاع التأمين. ويسرّنا أننا تمكّنا من استيعاب معظم تأثيرات المطالبات الكبيرة لمرة واحدة الناجمة عن هذا الحدث خلال النصف الأول من العام. وذلك مع الحفاظ على مستوى الأرباح الإجمالية بفضل الأداء القوي الذي تخطى الميزانية لخطوط أعمال التكافل الأخرى وسياستنا الثابتة لإدارة المخاطر.

لقد حققت الشركة صافي أرباح بلغ 7.9 مليون درهم، وبقيت الأرباح التشغيلية إيجابية خلال النصف الأول من السنة المالية على الرغم من التأثير السلبي للخسائر التي تكبدتها في خطوط أعمال التأمين على المركبات والعقارات بسبب المطالبات لمرة واحدة الناتجة عن الأمطار الغزيرة. وبالنسبة الى الفترة المتبقية من السنة المالية: نحن نحافظ على نظرة حذرة، ولكن متفائلة، مدعومة بالتحسن المستمر للأداء المالي والتشغيلي واستقرار الميزانية العمومية للشركة".

أبرز النتائج التشغيلية (النصف الأول من عام 2024):

أصدرت وطنية انترناشيونال القابضة أول تقرير استدامة سنوي متكامل للسنة المالية 2023 منذ تغيير اسمها وعلامتها التجارية بعد الاندماج .

واصلت الشركات التابعة وهي شركات "وطنية للتكافل" بناء شراكات استراتيجية قوية مع مختلف الكيانات لدعم السلامة على الطرق وسلامة الأعضاء والمجتمع .

كما شكلت "وطنية للتكافل" وحدة للاستجابة السريعة للمطالبات المقدمة من العملاء المتأثرين بالأمطار الغزيرة في أبريل، وقامت بتبسيط إجراءات تقديم وإدارة المطالبات لمساعدة العملاء عبر "تسوية المطالبات بشكل أسرع".

من جانبه، قال السيد جوتام داتا، الرئيس التنفيذي لشركة وطنية انترناشيونال القابضة: "أدت استراتيجية التحول التي انتهجتها الشركة حتى نهاية عام 2023 إلى تحقيق ميزانية عمومية أقوى مدعومة بالتحسينات المستمرة في الأداء المالي والتشغيلي للشركات التابعة لنا. وكان للتحسينات المستدامة في العمليات التشغيلية وإعادة تنظيم معايير الاكتتاب دورا كبيرا في تحسين قدراتنا لدعم عملائنا بشكل أفضل وأسرع. فخلال الأسابيع الخمسة التي عقبت الأمطار الغزيرة التي هطلت في أبريل الماضي، سجلت وطنية للتكافل 100% من المطالبات المقدمة من العملاء وتمكنت من معالجة معظمها في غضون 50% من الإطار الزمني المعتاد دون رفض أي مطالبات متعلقة بالمركبات في تلك الفترة.

ولا نزال على المسار الصحيح لتحقيق الأرباح التشغيلية على الرغم من التأثير الكبير المتوقع للمطالبات الاستثنائية المتأتية عن الأحوال الجوية غير الاعتيادية، وخاصة المطالبات المتعلقة بالعقارات والمركبات. وقد تم تعويض غالبية هذا التأثير من خلال التحسن المستمر لأداء قطاعي التأمين التكافلي الصحي والتأمين التكافلي العائلي (التأمين الإسلامي على الحياة)، إلى جانب ممارسات الاكتتاب المنضبطة واتباع آليات تسعير أفضل خاصةً بعد حدث هطول الأمطار.

وبالرغم من الظروف الصعبة في السوق والقطاع، استمر نمو صافي الأرباح خلال النصف الأول مدفوعاً بارتفاع أرباح الاكتتاب عبر العديد من خطوط أعمال التكافل. ونتوقع استمرار الأداء الإيجابي لبقية السنة المالية بالتزامن مع تنفيذنا للأهداف الرئيسية لاستراتيجيتنا في تحقيق الربحية والنمو المستدام".

نبذة عن شركة وطنية انترناشيونال القابضة:

وطنية انترناشيونال القابضة ش.م.ع هي كيان مدرج في سوق دبي المالي برأس مال قدره 260 مليون درهم إماراتي. تشكلت الشركة من اندماج مشغلي تكافل رئيسيين في الدولة، بما في ذلك الاستحواذ في عام 2020 من قبل دار التكافل على شركة نور تكافل واندماج دار التكافل في يوليو 2022 مع شركة وطنية تكافل (وطنية) لإنشاء واحدة من كبريات شركات التكافل في الإمارات العربية المتحدة. وفي مارس 2023، تم تغيير اسم دار التكافل ش.م.ع إلى وطنية انترناشيونال القابضة ش.م.ع، وتم إلغاء ترخيص التأمين الخاص بها حيث أصبحت شركة قابضة استثمارية تهدف إلى توسيع نطاق عملها من خلال الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطاعي التكافل والتمويل الإسلامي. وفي يوليو 2023، تغير رمز تداول الشركة في سوق دبي المالي من [DARALTAKAFUL] إلى [WATANIA] بعد استكمال الشروط التنظيمية المطلوبة.

وتعد وطنية انترناشيونال القابضة المساهم الوحيد في شركتين عاملتين: وطنية للتكافل العام (نور للتكافل العام سابقاً) ووطنية للتكافل العائلي (نور للتكافل العائلي سابقاً)، حيث تقدم الشركتان العاملتان مجموعة كاملة من منتجات التكافل بما في ذلك التأمين التكافلي على المركبات والعام والفني والصحي والعائلي (التأمين الإسلامي على الحياة) للأفراد والشركات في دولة الإمارات، وذلك من خلال شبكة محلية من المكاتب في أبو ظبي والشارقة وجبل علي بالإضافة إلى فرعيها في بيزنس بوينت وبرج القرق في ديرة.

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