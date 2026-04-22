تقترب البورصة المصرية من قيد 6 شركات حكومية جديدة قيد مؤقت، ليرتفع بذلك عدد الشركات الحكومية التي تم قيدها منذ بداية هذا الشهر إلى 12 شركة، وفق بيان للبورصة الثلاثاء.

وقد صرح مصدر لزاوية إنجليزي عن نية البورصة إجراء القيد المؤقت للشركات الست يوم الأربعاء.

وكانت الحكومة أعلنت نيتها قيد 20 شركة بالبورصة في أبريل، من محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام التي تم إلغاؤها في تعديل وزاري فبراير الماضي، كما تعتزم قيد 10 شركات أخرى تابعة لقطاع البترول بدون تحديد وقت، ضمن خطتها لتسريع برنامج طروحات حكومية كان ضمن مستهدفات برنامجها مع صندوق النقد الدولي الذي ينتهي هذا العام.

والقيد المؤقت هو آلية أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات على أن تبدأ إجراءات الطرح أو التداول - في حالة الإدراج المباشر - خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القيد.

وقد وافقت البورصة في وقت سابق هذا الشهر على القيد المؤقت لـ 6 شركات بينها: الشركة المصرية للمواسير وصناعة المنتجات الأسمنتية سيجوارت، شركة النصر للتعدين، وشركة النصر لصناعة الزجاج والبلور".

والشركات المقرر الإعلان عن قيدها مؤقتا تتضمن:

(وفق بيانات رسمية)

- سيناء للمنجنيز: تأسست عام 1957، تنتج المنجنيز، سبائك المنجنيز، الجبس، الرمل الزجاجى والرمل الأحمر. وتمتلك القابضة للصناعات الكيماوية الحكومية 41% من أسهمها فيما يمتلك بنك الاستثمار القومي الحكومي 59%.وتصدر نحو 65% من إنتاجها، لأسواق في أوروبا، أمريكا، والشرق الأوسط.

- صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل: يعود تاريخ بدء نشاطها لعام 1958، وهي تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية الحكومية. تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة نحو 2600 طن سنويا من خلال 3 مصانع وتبيع منتجاتها لعملاء من الحكومة والقطاع الخاص. ويبلغ رأس مالها المصدر 125 مليون جنيه (2.4 مليون دولار).

- الشركة المساهمة المصرية للمقاولات "العبد": يعود نشاطها لعام 1917، وهي تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير الحكومية. ويبلغ رأسمالها المصدر 369.4 مليون جنيه (7.13 مليون دولار) وتعمل نشاط المقاولات والاستثمار العقاري، في مصر بالإضافة لأسواق أخرى العراق وليبيا والكويت. وتمتلك مصنع للطوب ومحطة خلط خرسانة.

- شركة النصر للتعمير والإسكان: تعمل منذ أكثر من 60 عام، وهي تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير الحكومية، ويبلغ رأسمالها المصدر 350 مليون جنيه (6.7 مليون دولار). ويمتد تاريخ النصر للإسكان عبر تنمية وإدارة منطقة ومدينة المقطم شرق القاهرة، ثم توسعت في أعمالها لمشروعات في مدن شرق وغرب القاهرة مثل التجمع و6 أكتوبر، ومحافظة الإسكندرية.

- الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار هي شركة تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير الحكومية تأسست في 2008 للاستثمار العقاري وإدارة الأصول العقارية.

- الأهلية للاستثمار والتعمير "نيركو": تأسست عام 1978 وتعمل في التعمير وتنمية وشراء وبيع وتقسيم الأراضي بالإضافة إلى تأجير العقارات، يبلغ رأسمالها المصدر نحو 45 مليون جنيه. وتعد شركة المعادي للتنمية والتعمير الحكومية أكبر مساهميها بنسبة 49.17%، فيما تمتلك شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة للصندوق السيادي حصة 25%، وبنك مصر وهو ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد حصة 25%.

