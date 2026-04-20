تلقت البورصة المصرية، طلب للقيد المؤقت من شركتين حكوميتين عاملتين في القطاع العقاري، وهما شركة المساهمة المصرية للمقاولات "العبد"، والشركة الأهلية للاستثمارات والتعمير "نيركو"، وفق بيان للبورصة هذا الأسبوع.

وحسب بيان البورصة، طلبت العبد القيد في السوق الرئيسي، فيما طلبت نيركو القيد في سوق الشركات المتوسطة والصغيرة بالبورصة المعروف باسم "بورصة النيل".

خلفية سريعة

والقيد المؤقت هو آلية أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات على أن تبدأ إجراءات الطرح أو التداول - في حالة الإدراج المباشر - خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القيد.

وكانت الحكومة أعلنت نيتها لقيد 20 شركة بالبورصة حتى نهاية أبريل الجاري، وقد وافقت البورصة على القيد المؤقت لـ 6 شركات حكومية إلى الآن فيما تقدمت عدة شركات أخرى بطلبات للقيد - من محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام التي تم إلغاؤها في تعديل وزاري فبراير الماضي - ضمن خطة الحكومة لتسريع وتيرة تخارجها من شركات لها.

ومن المتوقع طرح حصة 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة للصندوق السيادي خلال شهر يونيو المقبل بقيمة متوقعة للطرح بين 14 إلى 18 مليار جنيه، فيما يُتوقع طرح بنك القاهرة الحكومي خلال النصف الثاني من 2026، وفق تصريحات تلفزيونية لوزير الاستثمار محمد فريد.

نبذة عن الشركتين

( وفق موقعهما الإلكتروني، وبيانات رسمية)

يعود بداية نشاط شركة العبد لعام 1917، وهي تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير الحكومية. ويبلغ رأسمالها المصدر 369.4 مليون جنيه (7.13 مليون دولار).

وتعمل العبد، في نشاط المقاولات والاستثمار العقاري، في مصر بالإضافة لأسواق أخرى العراق وليبيا والكويت. وتمتلك الشركة مصنع للطوب ومحطة خلط خرسانة.

أما شركة الأهلية للاستثمارات والتعمير "نيركو" فتأسست عام 1978 وتعد شركة المعادي للتنمية والتعمير الحكومية أكبر مساهميها بنسبة 49.17%، فيما تمتلك شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة للصندوق السيادي حصة 25%، وبنك مصر وهو ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد حصة 25%.

وتعمل "نيركو" في التعمير وتنمية وشراء وبيع وتقسيم الأراضي بالإضافة إلى تأجير العقارات، يبلغ رأسمالها المصدر نحو 45 مليون جنيه.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا