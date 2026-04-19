تلقت البورصة المصرية، طلب للقيد المؤقت من شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، العاملة في إنتاج اليايات المستخدمة في السيارات والسكك الحديد وتيل الفرامل، وفق بيان للبورصة الخميس.

والقيد المؤقت هو آلية أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات على أن تبدأ إجراءات الطرح أو التداول - في حالة الإدراج المباشر - خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القيد.

وكانت الحكومة أعلنت نيتها لقيد 20 شركة بالبورصة حتى نهاية أبريل الجاري، وقد وافقت البورصة بالفعل على القيد المؤقت لـ 8 شركات حكومية - من محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام التي تم إلغاؤها في تعديل وزاري فبراير الماضي - ضمن خطة الحكومة لتسريع وتيرة تخارجها من شركات لها.

وحسب بيانات رسمية وموقعها الإلكتروني، يعود تاريخ بدء نشاط شركة اليايات إلى عام 1958، وهي تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية الحكومية.

تبيلغ الطاقة الإنتاجية للشركة نحو 2600 طن سنويا من خلال 3 مصانع وتبيع منتجاتها لعملاء من الحكومة والقطاع الخاص. ويبلغ رأس مالها المصدر 125 مليون جنيه (2.4 مليون دولار).

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

