تلقت البورصة المصرية، طلب للقيد المؤقت من شركة النصر للإسكان والتعمير الحكومية، المتخصصة في التطوير العقاري، وفق بيان للبورصة الأربعاء.

والقيد المؤقت هو آلية أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات على أن تبدأ إجراءات الطرح أو التداول - في حالة الإدراج المباشر - خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القيد.

وكانت الحكومة أعلنت نيتها لقيد 20 شركة بالبورصة حتى نهاية أبريل الجاري، وقد وافقت البورصة على القيد المؤقت لـ 6 شركات حكومية إلى الآن - من محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام التي تم إلغاؤها في تعديل وزاري فبراير الماضي - ضمن خطة الحكومة لتسريع وتيرة تخارجها من شركات لها.

وحسب موقعها الإلكتروني وبيانات رسمية، تعمل منذ أكثر من 60 عام، وهي تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير الحكومية، ويبلغ رأسمالها المصدر 350 مليون جنيه (6.7 مليون دولار).

ويمتد تاريخ النصر للإسكان عبر تنمية وإدارة منطقة ومدينة المقطم شرق القاهرة، ثم توسعت في أعمالها لمشروعات في مدن شرق وغرب القاهرة مثل التجمع و6 أكتوبر، ومحافظة الإسكندرية.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي)

