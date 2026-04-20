تعتزم شركة سيناء للمنجنيز المصرية الحكومية، المتخصصة في إنتاج خام المنجنيز وسبائك المنجنيز، القيد في البورصة المصرية، وقد تقدمت بطلب للبورصة لذلك، وفق بيان للبورصة.

والقيد المؤقت هو آلية أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات على أن تبدأ إجراءات الطرح أو التداول - في حالة الإدراج المباشر - خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القيد.

خلفية سريعة جدا

كانت الحكومة أعلنت نيتها لقيد 20 شركة بالبورصة حتى نهاية أبريل الجاري، وقد وافقت البورصة على القيد المؤقت لـ 6 شركات حكومية إلى الآن - من محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام التي تم إلغاؤها في تعديل وزاري فبراير الماضي - ضمن خطة الحكومة لتسريع وتيرة تخارجها من شركات لها.

كما تسعى الحكومة لقيد 10 شركات إضافية من الشركات العاملة في قطاع البترول. وقد تقدمت أيضا لطلب القيد بالبورصة كلا من شركة النصر للإسكان والتعمير الحكومية، وشركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل الحكومية.

في سطور نبذة عن سيناء للمنجنيز

( وفق موقعها الإلكتروني، وبيانات رسمية)

- تأسست عام 1957، وتمتلك القابضة للصناعات الكيماوية الحكومية 41% من أسهمها فيما يمتلك بنك الاستثمار القومي الحكومي 59%.

- يبلغ رأسمالها المصدر 300 مليون جنيه (5.8 مليون دولار).

– تنتج المنجنيز، سبائك المنجنيز، الجبس، الرمل الزجاجى والرمل الأحمر.

- يقع مصنعها في جنوب سيناء، بطاقة إنتاجية تصل لـ 36 ألف طن سنويا،

- تمتلك ميناء خاص بها، وهو ميناء أبو زنيمة حيث يقع على الشاطئ الشرقي لخليج السويس.

- تصدر نحو 65% من إنتاجها، لأسواق في أوروبا، أمريكا، والشرق الأوسط.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

