تدرس البورصة المصرية، طلب قيد مقدم من الشركة المصرية للمواسير وصناعة المنتجات الأسمنتية سيجوارت الحكومية للقيد في السوق الرئيسي، وفق بيان للبورصة الأحد.

وسيجوارت هي أحدث شركة حكومية تتقدم بملف قيدها في البورصة، وذلك ضمن خطط الحكومة لتسريع برنامج تخارج طال أمد انتظاره، مستهدفة لقيد 10 شركات قيد مؤقت في البورصة خلال أسبوعين ثم 10 شركات أخرى بحلول نهاية الشهر الجاري. ومن المرتقب تنفيذ طرح عام أولى لشركة مصر لتأمينات الحياة التابعة للصندوق السيادي المصري وبنك القاهرة الحكومي.

والقيد المؤقت هو آلية أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات على أن تبدأ إجراءات الطرح أو التداول - في حالة الإدراج المباشر - خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القيد.

تعمل سيجوارت منذ 1927 في إنتاج متطلبات البنية التحتية خاصة مواسير مياه الشرب والصرف الصحي والأسوار الخرسانية، ويبلغ رأسمالها المصدر 1.2 مليار جنيه (22.1 مليون دولار)، وهي مملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية الحكومية، حسب بيانات رسمية.

والقابضة كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام التي تم إلغاؤها في تعديل وزاري موسع فبراير الماضي. والوزارة كانت تشرف على عدد من الشركات الحكومية في عدة قطاعات صناعية، إنشاءات، وأدوية.

وتستهدف الشركة زيادة إيراداتها من خلال اتفاقيات استراتيجية لتوريد منتجات خرسانية لكل من الهيئة القومية للأنفاق وشركة أوراسكوم للإنشاءات، ومشروع القطار الكهربائي السريع، وفق موقعها الرسمي.

(إعداد: شيماء حفظي)

