أتمت شركة تابعة للشركة الوطنية العقارية الكويتية، المدرجة ببورصة الكويت، بيع كامل حصتها التي تمثل 50% في شركة البحر الأبيض المتوسط للاستثمار القابضة (MIH) للتطوير العقاري والتي مقرها مالطا بقيمة 74 مليون يورو (84.3 مليون دولار)، وفق بيان مرسل من للبورصة الأحد.

وقد تم توقيع اتفاق التخارج في أبريل الماضي، ووفق الاتفاقية ستصبح شركة البحر الأبيض المتوسط مملوكة بالكامل بشكل مباشر وغير مباشر لمجموعة كورينثيا.

وشركة الوطنية العقارية، تأسست في الكويت عام 1973 مدرجة ببورصة الكويت منذ 1984، وتعمل في الاستثمار العقاري بمحفظة متنوعة في عدة أسواق تشمل الكويت، الإمارات، الأردن، مصر، وليبيا.

أما شركة البحر الأبيض المتوسط للاستثمار، فتأسست في 2005 كمشروع مشترك بين مجموعة كورينثيا للفنادق في مالطا والشركة الوطنية العقارية في الكويت، لتركز على الاستثمار بالمشروعات العقارية في ليبيا وشمال إفريقيا، ولديها بالفعل مشروع قائم في ليبيا.

وستسهم الصفقة في أرباح بنحو 6.2 مليون دينار، لشركة الوطنية العقارية، والتي سيتم احتسابها خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفق البيان.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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