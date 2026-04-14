وقعت شركة تابعة للشركة الوطنية العقارية الكويتية المدرجة ببورصة الكويت، اتفاق للتخارج من استثمارها البالغ 50% من شركة البحر الأبيض المتوسط للاستثمار القابضة (MIH) للتطوير العقاري والتي مقرها مالطا مقابل 74 مليون يورو (87.3 مليون دولار)، لصالح شركائها، وفق إفصاح لبورصة الكويت وبيان صحفي، الثلاثاء.

خلفية سريعة عن الشركات

(وفق مواقعها الرسمية)

شركة الوطنية العقارية، تأسست في الكويت عام 1973 مدرجة ببورصة الكويت منذ 1984، وتعمل في الاستثمار العقاري بمحفظة متنوعة في عدة أسواق تشمل الكويت، الإمارات، الأردن، مصر، وليبيا.

أما شركة البحر الأبيض المتوسط للاستثمار، فتأسست في 2005 كمشروع مشترك بين مجموعة كورينثيا للفنادق في مالطا والشركة الوطنية العقارية في الكويت، لتركز على الاستثمار بالمشروعات العقارية في ليبيا وشمال إفريقيا، ولديها بالفعل مشروع قائم في ليبيا.

تفاصيل عن الصفقة

(وفق إفصاحات لبورصتي الكويت ومالطا+ بيان الوطنية)

- استحوذت شركة International Hotel Investments (IHI) المدرجة في بورصة مالطا والتابعة لمجموعة كورينثيا على نصف حصة الشركة الكويتية بواقع 25%.

- استحوذت مجموعة كورينثيا - وهي مساهم رئيسي بحصة 58% في IHI - على النصف الآخر البالغ 25% لترتفع بذلك ملكيتها في شركة البحر المتوسط للاستثمار إلى 75%.

- يتوقع تنفيذ الصفقة في يونيو المقبل.

- ستتسلم الوطنية العقارية دفعة مقدمة تمثل 10% من إجمالي الصفقة، على أن يتم استلام باقي المبلغ عند إتمام نقل الملكية.

- ستسهم الصفقة في إضافة أرباح لدى الوطنية العقارية بنحو 6.2 مليون دينار، وهو أثر ذو طبيعة محاسبية بحتة، ولا ينعكس على إجمالي حقوق المساهمين أو المركز المالي العام للشركة.

- سيتم توجيه عائد الصفقة لخفض المديونيات وتحسين هيكل رأس المال، وتقليص تكاليف التمويل.

- كما تسهم الصفقة في دعم إعادة توجيه رأس المال لفرص استثمارية استراتيجية ذات عوائد أعلى تتماشى مع خطط الوطنية العقارية المستقبلية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

