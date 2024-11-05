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*تم التحديث بأداء مؤشرات البورصة، وأبرز تحركات الأسهم

تحسن طفيف

تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر بشكل طفيف في أكتوبر الماضي مع التوسع في المخزون والتوظيف، على الرغم من تأثير الضغوط القوية للتكلفة وارتفاع أسعار البيع على الطلبات الجديدة والإنتاج.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة S&P الثلاثاء، والذي يقيس أداء الشركات الخاصة غير النفطية في مصر، إلى 49 نقطة في أكتوبر مقابل 48.8 نقطة في سبتمبر.

توسعت الشركات في معدلات التوظيف للشهر الرابع على التوالي، وكان معدل خلق الوظائف في أكتوبر هو الأسرع منذ مايو.

تراجع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج في أكتوبر، من أعلى مستوى له في 6 أشهر الذي سجله في سبتمبر، ما ساهم في تحسن وضع المخزون لمواجهة تغيرات السوق والتكلفة.

ورغم اتجاه بعض الشركات لبناء احتياطيات، تراجعت مشتريات مستلزمات الإنتاج لأول مرة في 3 أشهر.

لكن ارتفاع أسعار البيع بسبب ارتفاع المواد الخام والمرافق المتأثرة بأسعار الدولار وانعكاسها على الواردات، جعل الكثير من الشركات تواجه تراجع في مبيعاتها، خاصة قطاع الإنشاءات.

وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، توقعت الشركات غير المنتجة للنفط تزايد نشاط الأعمال في الـ 12 شهر المقبلة، لكن درجة الثقة كانت ضعيفة.

قال ديفد أوين خبير اقتصادي أول في التقرير، إن "ضغوط الأسعار استمرت في منع القطاع من العودة إلى نطاق النمو.. ومع ذلك، ومع تسجيل مؤشر مدراء المشتريات 49.0 نقطة في شهر أكتوبر، فإن الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر لا يبدو بعيدا عن النمو مرة أخرى".

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية صباح الثلاثاء بين 49.02 و 49.16 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات المركزي المصري.

أما في السوق الموازية فارتفع إلى ما بين 49.10 و 50.48 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وشهد الدولار في البنوك ارتفاع خلال اليومين الماضيين، وتبعها السوق الموازية، تزامنا مع بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، والتي تبدأ الثلاثاء.

كان الجنيه قد تعرض لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" يوم 5 أغسطس وحينها وصل الدولار لمستوى 49 جنيه.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب في مصر صباح الثلاثاء، مستكملا رحلة صعود منذ بداية الأسبوع. وخلال التعاملات الصباحية زاد سعر الجرام نحو 20 جنيه مقابل أسعار مساء الاثنين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4343 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3800 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.



أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4343.16 جنيه للجرام للعرض و 4309.34 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بأقل من 0.5% قرب مستوى 30.8 ألف نقطة الساعة 11:55 صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

وارتفع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنسبة 0.54%.

وتصدر سهم عتاقة قيم التداول الساعة 11:55 مرتفعا بنسبة 2.1%، تلاه سهم البنك التجاري الدولي مرتفعا بنحو 0.9%، وسهم سوديك مرتفعا بنحو 2.4%.



السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 5.946% الاثنين من 5.784% الجمعة.

بينما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.104% الاثنين من 11.127% الجمعة.

خام برنت

عاودت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعها فوق مستوى 75 دولار للبرميل في بداية تعاملات الأسبوع، وأغلقت عند 75.08 دولار للبرميل الاثنين من 73.10 دولار للبرميل بإغلاق الجمعة.

إغلاقات الاثنين

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