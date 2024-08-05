تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأسعار الدولار والسندات، والذهب

الدولار

وبحلول الثالثة عصرا الاثنين، ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية إلى ما بين 50.35 و50.90 جنيه للدولار، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

فيما بلغ سعره الرسمي بين نحو 49.19 و 49.33 جنيه للدولار وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

وكانت العقود الآجلة للدولار مقابل الجنيه - أجل 12 شهر - قفزت خلال تعاملات الاثنين إلى 58 جنيه للدولار بحلول الساعة 11:35 صباحا بتوقيت القاهرة، وهو أعلى مستوى خلال جلسة منذ منتصف مايو الماضي.

ويتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة خلال الأيام الماضية، فيما حصلت الحكومة المصرية، الخميس على دفعة بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر البالغ قيمته 8 مليار دولار.

زاوية بودكاست

زاوية بودكاست يقدم تحليل سريع لأهم أخبار الأسبوع الماضي وتوقعات الأسبوع الحالي في عدة دقائق فقط ويستعرض أيضا أبو الأخبار الاقتصادية في مصر، ويقدمه عمرو حسين الألفي، محلل مالي معتمد، كل أسبوع.

للاستماع لحلقة اليوم زاوية بودكاست: تقلبات حادة في كل مكان .. بداية النهاية؟

إغلاق أحمر جديد

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" تعاملات الاثنين متراجعا بنسبة 2.33% عند 27840.64 نقطة بعد أن كان قد تراجع بنحو 4.8% صباح اليوم.

وتراجع المؤشر السبعيني بنسبة أكبر 5%، كما تراجع مؤشر شريعة بنسبة 2.53%.

جاءت التراجعات على خلفية انخفاض كبير شهدته الأسواق العالمية مع مخاوف من ركود اقتصادي في أمريكا بعد ارتفاع معدل البطالة الأمريكية في يوليو.

ولم تكن الأسواق العربية قد استجابت بشكل فوري لعملية قتل القيادي في حماس إسماعيل هنية يوم 31 يوليو واحتمالية تصاعد التوترات بالمنطقة. وأغلقت الأسواق العربية يوم الأحد على تراجع.

ولم يحسم المحللون توقعاتهم بشأن الأسواق العربية لهذا الأسبوع، فيما يبدو أن الخسائر مستمرة في الأسواق العالمية مع انخفاض حاد في المؤشرات الآسيوية، وإيقاف التداول في بورصة طوكيو مرتين مع تفاقم الخسائر.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسية السعودية "تاسي" بنسبة 2.13% لدى الإغلاق، ومؤشر سوق دبي العام DFMGI بنسبة 4.5% ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية (FADGI) بنسبة تراجع 3.4%.

أبرز تحركات الأسهم

تصدر سهم البنك التجاري الدولي قيم التداول اليوم متراجعا 1.2%، يليه من حيث قيم التداول سهم مجموعة طلعت مصطفى بنسبة تراجع 2.14% وسهم اي اف جي والذي هبط اليوم بنسبة 3.86%.

وكان سهم المناجم والمحاجر الأبرز تراجعا اليوم حيث هبط بنسبة 10.95% وحل بالمرتبة الرابعة من حيث قيم التداول.

ومن حيث الأكثر انخفاضا بالمؤشر الرئيسي، جاء سهم السويدي اليكتريك في المقدمة بنسبة تراجع 6.36%، يليه سهم الشرقية ايسترن متراجعا 5.83% وسهم الإسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة تراجع 5.8%.

وارتفعت 4 أسهم اليوم بالمؤشر الرئيسي: سهم النساجون الشرقيون بنسبة 1.32%، المصرية للاتصالات بنسبة 1.25%، مصرف أبو ظبي الاسلامي بنسبة 1.03%، وسهم مستشفى كليوباترا بنسبة 0.58%.

أسعار الذهب

قلص سعر الذهب في مصر من مكاسبه بحلول التعاملات المسائية الاثنين، لكنه لا يزال أعلى من مستويات الأحد.

وبحلول الثالثة عصرا، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3823 جنيه للجرام، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3345 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 3812.93 جنيه للجرام في العرض، و3740.39 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

السندات

انخفضت أسعار السندات المستحقة في مايو 2050 خلال جلسة اليوم بنحو 2.18 دولار مقارنة بآخر إغلاق، لتسجل 74.532 دولار، وهو أدنى مستوى خلال جلسة منذ 26 فبراير 2024.

مؤشر مديري المشتريات

سجل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، تدهور طفيف في ظروف الأعمال التجارية خلال شهر يوليو، لكنه ظل قريبا من مستوى التعافي، مع تراجع طفيف في الطلبات الجديدة والإنتاج مع ضعف المبيعات.

وسجل مؤشر مديري المشتريات، الصادر يوم الاثنين عن مؤسسة S&P Global والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي 49.7 نقطة في يوليو بتراجع طفيف من 49.9 نقطة في يونيو.

ولا تزال قراءة المؤشر للقطاع الخاص غير النفطي في مصر قرب المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، وهي ثاني أعلى قراءة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بعد الذروة التي سُجلت في يونيو.

ومع طلب محلي هش يقترب من التعافي، ارتفعت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي في يوليو مدفوعة بتحسن الطلب من الأسواق الخارجية.

كما ارتفعت معدلات التوظيف بشكل طفيف وسط آمال بتحسن الظروف، وأشار التقرير إلى أن سوق العمل في مصر يعد أكثر استقرارا خلال 2024 مقارنة بالعام الماضي.

وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج في يوليو بوتيرة متسارعة للشهر الثاني على التوالي مسجلة أعلى معدل تضخم منذ شهر مارس، نتيجة ارتفاع تكلفة المواد الخام، ما أدى لزيادة متواضعة في أسعار البيع.

وقال ديفد أوين خبير اقتصادي أول في التقرير "يبدو أن الاقتصاد غير المنتج للنفط المصري لا يزال على أعتاب التوسع.. الارتفاع الطفيف في تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر يوليو قد يجعل بعض الشركات تشعر بالقلق إزاء مخاطر ارتفاع الأسعار مرة أخرى وتقييد النشاط التجاري".

أما بشأن التوقعات المستقبلية، توقعت الشركات توسع في النشاط خلال الـ 12 شهر المقبلة، في حين ظل التفاؤل ضعيف.

الإمارات : سجلت قراءة المؤشر في الإمارات أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021 عند 53.7 نقطة في يوليو من 54.6 نقطة في يونيو.

السعودية : انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 54.4 نقطة في يوليو من 55 نقطة في يونيو. وسجل المؤشر أدنى مستوى له منذ شهر يناير 2022.

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