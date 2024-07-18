تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

سعر الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الموازية صباح الخميس، بين 48.10 و48.44 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما سعره الرسمي فتراوح بين 48.16 و 48.29 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

افتتاح أخضر للبورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي ايجي اكس 30 (EGX30) بأكثر من 1.2% عند 28685 نقطة بحلول الساعة 11:50 صباح الخميس بتوقيت القاهرة. وارتفع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان - بنحو 1%.

وتصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة قيم التداول صباح الخميس مرتفعا بنحو 0.8%، يليه من حيث قيم التداول سهم فوري للمدفوعات مرتفعا بأكثر من 1%.

وفي المرتبة الثالثة من حيث قيم التداول جاء سهم طاقة عربية مرتفعا بنحو 2.3%، يليه بالمرتبة الرابعة سهم اي اف جي بنسبة ارتفاع 0.84%.

وكان سهم جي بي كورب الأبرز ارتفاعا صباح اليوم، حيث قفز بأكثر من 3.1% وحل بالمرتبة الخامسة من حيث قيم التداول.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.330% الأربعاء من 7.345% الثلاثاء.

بينما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.238% الأربعاء من 11.091% الثلاثاء.

إغلاقات الأربعاء

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