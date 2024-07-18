بدأت شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية المصرية - الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري الحكومي فى مجال إدارة الأصول- الطرح العام لصندوق "ذهب" وهو صندوق للاستثمار في المعدن الأصفر، بعد تغطية الاكتتاب الأولي 3 أضعاف، وفق ما قالته حنان وجدي رئيسة إدارة تطوير الأعمال بالشركة لزاوية عربي.

وجمع الصندوق الذي بدأ الاكتتاب فيه 24 يونيو الماضي نحو 30 مليون جنيه (621.6 ألف دولار) خلال 8 أيام عمل أي ثلاثة أضعاف حجم الصندوق البالغ 10 مليون جنيه، وأغلق الاكتتاب فيه يوم 7 يوليو الجاري.

وحصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لفتح الصندوق هذا الأسبوع، ثم تم فتح الطرح العام يوم الثلاثاء.

"الصندوق مفتوح متاح للشراء والبيع في أي وقت طبقا لسعر الوثيقة المعلن بشكل يومي،" حسب حنان وجدي.

والصندوق هو الثالث من نوعه وهي صناديق غير مدرجة بالبورصة، بعد أن أطلقت ازيموت مصر أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب وهو صندوق "AZ-Gold" العام الماضي، وبعدها تم إطلاق ثاني صندوق وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب "سبائك" مطلع 2024.



وتوفر تلك الصناديق بدائل استثمارية للمواطنين بمختلف قدراتهم المالية للحفاظ على قيمة مدخراتهم مع انخفاض قيمة العملة المحلية في مصر، إذ يعتبر الذهب ملاذ آمن مخزن للقيمة للتحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار.



وسمحت مصر في مارس الماضي بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار عن مستوى 30.9 جنيه للدولار، ويتداول الدولار مؤخرا حول 48 جنيه.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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