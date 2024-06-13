تستهدف شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية المصرية، جمع 10 مليون جنيه (209.5 ألف دولار) كحد أدنى من الاكتتاب في صندوق "ذهب" وهو صندوق للاستثمار في المعدن الأصفر، وفق ما قالته حنان وجدي رئيسة إدارة تطوير الأعمال بالشركة لزاوية عربي.



وستطلق الشركة - وهي الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري الحكومي فى مجال إدارة الأصول - صندوقها "ذهب" يوم الاثنين 24 يونيو الجاري، وذلك بسعر 100 جنيه للوثيقة.

"فترة الاكتتاب تبدأ من يوم الاثنين الموافق 24 يونيو وتنتهى بناءا على التغطية المستهدفة وبحد أقصى شهرين،" بحسب حنان وجدي.

وسيكون هذا الصندوق هو الثالث من نوعه، بعد أن أطلقت ازيموت مصر أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب وهو صندوق "AZ-Gold" العام الماضي، وبعدها تم إطلاق ثاني صندوق وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب "سبائك" مطلع 2024.



وبنهاية مارس الماضي، بلغ عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في صندوقي الذهب اللذين أُطلقا بمصر أكثر من 100 ألف شخص، وفق تقديرات رسمية.



وتوفر تلك الصناديق بدائل استثمارية للمواطنين بمختلف قدراتهم المالية للحفاظ على قيمة مدخراتهم مع انخفاض قيمة العملة المحلية في مصر، إذ يعتبر الذهب ملاذ آمن مخزن للقيمة للتحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار.



وسمحت مصر في مارس الماضي بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار عن مستوى 30.9 جنيه للدولار، ويتداول الدولار مؤخرا في نطاق بين 47 و 48 جنيه.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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