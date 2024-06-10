* تم التحديث بتفاصيل

تباطأ معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال مايو الماضي إلى 28.1% من 32.5% في أبريل، وفق بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي صدرت يوم الاثنين.

وهذا التباطؤ جاء للشهر الثالث على التوالي، وهو تراجع بأكثر من المتوقع إذ كانت التوقعات تشير إلى تباطؤ التضخم السنوي في مايو إلى 30.4%، وفق استطلاع رأي لرويترز.

تباطؤ التضخم السنوي كان مدفوع بتراجع وتيرة زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات على أساس سنوي في مايو إلى 31% من 40.5% في أبريل.

وعلى أساس شهري، تراجع التضخم في المدن المصرية في مايو بنسبة 0.7%.

وتنعكس في أرقام التضخم لمايو زيادة أسعار الوقود التي تمت في مارس الماضي، لكن الزيادة في سعر الخبز المدعم بأربعة أضعاف بداية من يونيو الجاري لا تظهر بها.

وقالت رامونا مبارك رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة BMI التابعة لفيتش سوليوشنز والمختصة بتحليلات وبيانات إدارة المخاطر، لزاوية عربي، إنه في أعقاب زيادات الأسعار المحددة إداريا في مصر ومنها الوقود "رفعنا توقعاتنا لمتوسط ​​التضخم (في مصر) إلى حوالي 30% في عام 2024 وحوالي 18% في عام 2025".



وسعيا لكبح التضخم، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس منذ مطلع العام الجاري، منها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في مارس الماضي، تزامن مع قرار لتعويم العملة المحلية.

وقرر البنك المركزي، في مايو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية ليظل سعر العائد على الإيداع 27.25% وعلى الإقراض 28.25%، وهو السعر الذي استقرت عنده منذ رفع أسعار الفائدة في مارس.

وقالت مبارك: "ما زلنا نعتقد أن دورة تشديد (السياسة النقدية) قد انتهت"، مضيفة أن رفع أسعار الوقود والخبز وخطط الحكومة للتخلص التدريجي من دعم الوقود والكهرباء "تعزز وجهات نظرنا بأن التخفيضات (في أسعار الفائدة) غير محتملة في عام 2024".

وكان البنك المركزي توقع في مايو الماضي أن يشهد التضخم اعتدال خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، "خاصة أنه (التضخم) قد بلغ ذروته بالفعل".



(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا