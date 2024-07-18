ستطلق شركة ازيموت مصر، صندوق "ازيموت فرص الشريعة" المتوافق مع مؤشر البورصة المصرية شريعة 33، يوم 23 يوليو الجاري، حسب ما قاله أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة ازيموت مصر لزاوية عربي.

وكان أبو السعد، قد قال سابقا لزاوية عربي، إنه سيتم إطلاق الصندوق هذا الشهر دون أن يحدد موعدا. والصندوق غير مدرج بالبورصة، وهو صندوق نشط سيعمل في الأسهم المدرجة في المؤشر المطابقة لأحكام الشريعة لكنه غير ملتزم بأوزان المؤشر.

وتدير شركة ازيموت مصر- العاملة في مجال إدارة الأصول - صندوق لتداول الذهب يحمل اسم "az-Gold" عن طريق وثائق، أطلق في مايو 2023 وغير مدرج بالبورصة وجذب انتباه العديد من المستثمرين داخل وخارج مصر. وحصلت مؤخرا على موافقة هيئة الرقابة المالية لإطلاق منصتها "azinvest"، أول منصة رقمية لصناديق ومحافظ الاستثمار.

وسعر الاكتتاب في صندوق "ازيموت فرص شريعة" 10 جنيه للوثيقة، وسيكون متاح للمصريين وغير المصريين في الداخل والخارج، سواء مؤسسات أو أفراد، حسب أبو السعد.

وتنشط إصدارات صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بعد أن أطلقت البورصة المصرية مؤشر شريعة 33 الشهر الماضي، والذي يضم 33 سهم لشركات متوافقة مع أحكام الشريعة، بينها طلعت مصطفى وسوديك وأوراسكوم كونستراكشون، وأوراسكوم للتنمية مصر.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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