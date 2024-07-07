تعتزم شركة ازيموت مصر، طرح صندوق "ازيموت فرص الشريعة" المتوافق مع مؤشر البورصة المصرية شريعة 33، خلال الشهر الجاري، وهو غير مدرج بالبورصة، وفق ما قاله أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة ازيموت مصر لزاوية عربي.

وتدير شركة ازيموت مصر- العاملة في مجال إدارة الأصول - صندوق لتداول الذهب يحمل اسم "az-Gold" عن طريق وثائق، أطلق في مايو 2023 وغير مدرج بالبورصة وجذب انتباه العديد من المستثمرين داخل وخارج مصر. وحصلت مؤخرا على موافقة هيئة الرقابة المالية لإطلاق منصتها "azinvest"، أول منصة رقمية لصناديق ومحافظ الاستثمار.

"هو صندوق نشط سيعمل في الأسهم المدرجة في المؤشر المطابقة لأحكام الشريعة لكنه غير ملتزم بأوزان المؤشر،" وفق أبو السعد، الذي أوضح أن سعر الاكتتاب في الصندوق سيكون 10 جنيه للوثيقة.

وحصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس الماضي، لإصدار الصندوق، "وجاري الاعداد للطرح خلال اسابيع قليلة،" وفق أبو السعد.

وقال إن الصندوق سيكون متاح للمصريين وغير المصريين في الداخل والخارج، سواء مؤسسات أو أفراد.

وتنشط إصدارات صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بعد أن أطلقت البورصة المصرية مؤشر شريعة 33 الشهر الماضي، والذي يضم 33 سهم لشركات متوافقة مع أحكام الشريعة، بينها طلعت مصطفى وسوديك وأوراسكوم كونستراكشون، وأوراسكوم للتنمية مصر.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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