تم تغطية الطرح الخاص لاكتتاب شركة اكت فاينانشال بالبورصة المصرية، الذي يعد الطرح العام الأولي الأول على المؤشر الرئيسي هذا العام، بنحو 20.2 مرة، وتلقت الشركة طلبات بنحو 17.5 مليار جنيه (362.7 مليون دولار)، وفق ما قاله مصطفى عبدالعزيز الشريك المؤسس لشركة اكت فاينانشال والعضو المنتدب لشؤون تطوير الأعمال، لزاوية عربي، الخميس.

وبدأ الاكتتاب على أسهم الشركة لزيادة رأس المال من خلال 360 مليون سهم، بسعر 2.9 جنيه للسهم، في 9 يوليو، وانتهى الخميس الطرح الخاص، فيما يستمر الطرح العام حتى 23 يوليو.

وكانت الشركة قد خصصت للطرح العام نحو 60 مليون سهم، مقابل 300 مليون سهم للطرح الخاص.

وقال عبدالعزيز، إن عدد المكتتبين في الطرح الخاص يقارب 500 مساهم.

وتعمل الشركة التي تأسست في 2015 في الاستثمار في حصص من شركات مدرجة في البورصة المصرية. وتستهدف جمع نحو مليار جنيه أو ما يعادل 20.7 مليون دولار من الطرح بالبورصة وإعادة استثمارها.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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