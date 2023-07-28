قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إن قطر ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لكييف لدعم الصحة والتعليم وإزالة الألغام، وذلك بعد محادثات مع رئيس الوزراء القطري، حسب ما أوردته وكالة رويترز الجمعة.

ويزور رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أوكرانيا، حاليا، في إطار "جهود دولة قطر للتهدئة ومعالجة التداعيات الإنسانية للأزمة الروسية الأوكرانية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الجمعة.

وتسعى الدول الخليجية للعب دور في التهدئة بين طرفي الحرب الروسية - الأوكرانية التي دخلت عامها الثاني وحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قمة جامعة الدول العربية في السعودية مايو الماضي. وفي يونيو الماضي، جدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، موقف بلاده الداعي إلى ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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