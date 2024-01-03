أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، يوم الأربعاء، قانون تأسيس شركة "باركن" التي ستختص في إنشاء وإدارة مواقف المركبات العامة.

ووفق بيان مكتب دبي الإعلامي، هي شركة مساهمة عامة، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية لممارسة أنشطتها وتحقيق أغراضها والتي من بينها تخطيط وتصميم وتطوير وإدارة المواقف العامة والإشراف عليها وتطبيق التشريعات المنظمة لها.

ماذا نعرف عن شركة "باركن"؟

(حسب مكتب دبي الإعلامي)

- جميع أسهم الشركة مملوكة بالكامل لحكومة دبي

- يكون للمجلس التنفيذي للإمارة تحديد نسبة من الأسهم التي يجوز نقل ملكيتها للغير، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص

- لا يجوز أن تقل نسبة ملكية حكومة دبي عن (60%) من رأس مال الشركة، في حال طرح أسهمها للاكتتاب العام

- التعاقد مع الغير وتأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو بشكل جزئي، أو المساهمة في الشركات المُرتبطة بأغراضها في دبي وخارجها

- امتلاك وحيازة واستغلال واستئجار وتأجير الأراضي والعقارات والمركبات والمعدات والآلات اللازمة والتصرف فيها

- يحق للشركة استثمار وتوظيف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمية أو صناعية، واقتراض الأموال، بما يتفق مع التشريعات السارية

- منح حقوق الانتفاع أو أي حقوق عينية أخرى على الأصول والأموال المملوكة لها لأي جهة أو شركة تُساهم في مجال عمل الشركة

- تحصيل الرسوم والغرامات بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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