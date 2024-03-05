انتعش أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال شهر فبراير الماضي، حيث ارتفع النشاط التجاري بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من خمس سنوات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الثلاثاء ليسجل 57.1 نقطة، من 56.6 نقطة في يناير.

وتؤكد قراءة المؤشر على استمرار أداء القطاع الخاص غير النفطي فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وتسعى الإمارات وهي أحد أكبر منتجي النفط إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وذلك ضمن خطط التنوع الاقتصادي

(إعداد:ِ شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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