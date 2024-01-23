ارتفع معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان خلال ديسمبر الماضي إلى 0.62% من 0.60% في نوفمبر، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وشهدت عدة دول في العالم ارتفاع في معدل التضخم في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار الغذاء والطاقة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في سلطنة عُمان على أساس سنوي، مدفوعا بزيادة أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.91% ومجموعة الثقافة والترفيه بـ 1.65%.

وعلى أساس شهري، تراجع معدل التضخم في السلطنة في ديسمبر إلى 0.19% وفق البيانات مقارنة مع نوفمبر.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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