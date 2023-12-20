ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في سلطنة عُمان إلى 0.60% في شهر نوفمبر على أساس سنوي من 0.30% في أكتوبر الماضي، بحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء العُماني يوم الأربعاء.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين 1.27% في سبتمبر الماضي.

وشهدت عدة دول في العالم ارتفاع في معدل التضخم في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت العام الماضي ورفعت أسعار الغذاء والطاقة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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