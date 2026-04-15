خلفية سريعة

تأثر مسار التضخم في مصر خلال العقدين الماضيين بضغوط جانب الطلب بشكل أقل، لتأثره بشكل أكبر بسلسلة من العوامل التي نبعت من جانب العرض مثل تغير أسعار العملة، الإصلاح المالي، وصدمات التكاليف المرتفعة.

وعلى الرغم من أن التضخم ارتفع لمستويات قياسية على مدار سنوات عديدة، إلا أن النمط الأساسي يكشف عن دورة متكررة تبدأ بانخفاض قيمة العملة المحلية (الجنيه المصري)، يليه ارتفاع أسعار الوقود، ثم انتقال الأسعار على نطاق واسع في جميع أنحاء الاقتصاد.

ويتأثر معدل التضخم بارتفاع الوزن النسبي لبند الطعام والمشروبات (الأغذية) الذي يمثل ثلث المؤشر.

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

(النسب مقربة)

تطور التضخم خلال عقدين من الزمن

5 مراحل

يمكن تقسيم ديناميكيات التضخم في مصر بشكل عام إلى 5 مراحل:

2006–2016 (الاستقرار المُدار): ظل التضخم تحت السيطرة نسبيا خلال أول عقد، مدعوما بأسعار صرف أجنبي منخفضة وشبه ثابتة لفترات طويلة ودعم كبير لأسعار الطاقة، مما أدى إلى انخفاض في قيمة الجنيه بمعدل أحادي سنويا، في المتوسط بلغ حوالي 3.5% سنويا خلال الفترة. 2016–2018 (صدمة ما بعد التعويم): أدى تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016 إلى انخفاض حاد في قيمة العملة بنسبة تقارب 50%، مما دفع التضخم إلى ما يزيد عن 30% خلال عام 2017 مع ارتفاع تكاليف الاستيراد. 2019–2021 (فترة الاستقرار): انخفض التضخم إلى أرقام أحادية، مدعوما باستقرار العملة، سياسة نقدية أكثر تشددا، وتلاشي تأثير سنة الأساس, وانعكس ذلك على ارتفاع قيمة الجنيه بنسبة 14% أو ما يعادل 4.7% سنويا خلال الفترة. 2022–2024 (دورة الأزمة): أدت سلسلة من عمليات خفض قيمة العملة وسط نقص العملة الأجنبية، إلى جانب الصدمات العالمية في أسعار السلع، إلى ارتفاع التضخم إلى ذروة بلغت حوالي 38% في سبتمبر 2023، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق. 2025–2026 (الاستقرار الجزئي): انخفض التضخم ليعود لمستويات طبيعية أكثر (أوائل الأرقام المزدوجة) مسجلا 11.7% في سبتمبر 2025، ولكنه يتعرض لضغوط التكاليف المستمرة وتعديلات الأسعار المتكررة.

الخلاصة هي أن معدل التضخم في مصر ليس مرتفع بشكل هيكلي، بل هو مرتبط بحلقات متقطعة ومدفوع بالصدمات، ويعود تأثره إلى دورات سوق الصرف الأجنبي والتي سنتحدث عنها في تقرير لاحق.

(إعداد: عمرو حسين الألفي، تحرير: ياسمين صالح، مراجعة قبل النشر: شيماء حفظي)

