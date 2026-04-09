تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، خلال شهر مارس، مع ارتفاع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات ذات التأثير على المؤشر، تماشيا مع التوقعات، حسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الخميس.

وحسب البيانات، سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 15.2% إلى من 13.4% خلال فبراير.

وسجلت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات ارتفاع بنسبة 5.8% من 4.6% في فبراير .

وقد قررت الحكومة المصرية - المتضررة من الحرب والمعتمدة على الاستيراد بشكل كبير - خلال شهر مارس رفع أسعار الوقود محليا لمواجهة ارتفاع التكلفة بسبب حرب إيران التي اندلعت نهاية فبراير، فيما تعرض الجنيه لضغوط قوية جعلته يتراجع لمستويات قياسية مقابل الدولار.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في المدن خلال مارس إلى 3.2% مقارنة بـ فبراير 2.8%.

وفي اجتماعه مطلع أبريل، أبقى البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بدون تغيير، ليظل سعر العائد على الإيداع والإقراض 19.0% و20.0% على التوالي، وسط توقعات بضغوط تضخمية بسبب الحرب.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

