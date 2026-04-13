نظرنا في تقرير سابق إلى فروق أسعار عقود مبادلة المخاطر الائتمانية لمدة 5 سنوات بالدولار الأمريكي في 9 دول في الشرق الأوسط خلال ستة أحداث نزاعية بين عامي 2020 و2026 بما فيها الحرب الحالية مع إيران.

وقد أوضحت الأرقام نتائج غير التوقعات التي يمكن أن تكون للوهلة الأولى وكان لهذا أسباب تم تحليلها في التقرير.

ونستعرض اليوم في الجزء الثاني بالرسوم البيانية، توضيح أداء فروق أسعار عقود مبادلة المخاطر الائتمانية لمدة 5 سنوات بالدولار الأمريكي في نفس الـ 9 دول، وهي (بالترتيب الأبجدي):

إسرائيل الإمارات (أبوظبي) البحرين الكويت السعودية تركيا سلطنة عُمان

يشمل تحليلنا ستة أحداث نزاعية في ست سنوات بين عامي 2020 و2026، وهي:

حدث 1: غارة أمريكية بطائرة مسيرة تقتل قاسم سليماني (3 يناير 2020).

حدث 2: غارات جوية أمريكية على مسلحين موالين لإيران في سوريا (25 فبراير 2021).

حدث 3: هجوم حماس عبر الحدود على إسرائيل (7 أكتوبر 2023).

حدث 4: الذكرى السنوية الأولى لحرب غزة / توتر إقليمي واسع النطاق (1 أكتوبر 2024)، بعدها تطلق إسرائيل عملية أيام التوبة - لضرب إيران (26 أكتوبر 2024).

حدث 5: بدء حرب الأيام الاثني عشر - إسرائيل (بمشاركة الولايات المتحدة) تضرب إيران (13 يونيو 2025).

حدث 6: عملية زئير الأسد / الغضب الملحمي - الولايات المتحدة وإسرائيل تضربان إيران، وإيران ترد بضرب إسرائيل ولبنان وتشن هجمات على دول الخليج (28 فبراير 2026).

لأغراض تحليلنا، نأخذ في الاعتبار التغير في فروق أسعار عقود مبادلة المخاطر الائتمانية بعد شهر واحد من بدء الأحداث، والتي يستمر بعضها أحيانا لبضعة أسابيع. ولكن بالنسبة لسلطنة عُمان والبحرين، لم يكن هناك بيانات متاحة لفروق أسعار عقود مبادلة المخاطر الائتمانية خلال الحدث الأول والحدث الثاني حيث بدأت السلاسل الزمنية لهما خلال عام 2022.

1. دول مجلس التعاون الخليجي ذات التصنيف الاستثماري الأعلى

2. سندات ذات درجة استثمارية في المتوسط

3. الأسواق الحدودية/الناشئة ذات الفارق السعري المرتفع

(إعداد: عمرو حسين الألفي، تحرير: ياسمين صالح، مراجعة قبل النشر: شيماء حفظي)

#تحليلمطول

