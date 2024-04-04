انخفضت طلبات التصدير الجديدة لدى الشركات الخاصة في لبنان، خلال مارس الماضي، بأعلى معدل منذ ديسمبر 2022، بسبب تعطل خطوط الإمداد في البحر الأحمر والحرب الدائرة بين إسرائيل وغزة منذ شهور.

وأظهر تقرير مؤشر مدراء المشتريات Lebanon BLOM بلوم لبنان، الصادر يوم الخميس، حجم التحديات التي تواجه اقتصاد لبنان بسبب تداعيات الصراع، فيما أدت هجمات جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران ضد سفن إسرائيلية في البحر الأحمر بسبب الحرب على غزة، إلى تحويل مسار السفن لطريق رأس الرجاء الصالح.

وقال التقرير، إن طلبات التصدير الجديدة تدهورت، حيث نشأت مشاكل في الإمداد في ضوء تعطل خطوط الإمداد في البحر الأحمر بسبب الضربات العسكرية، ما أدى لإطالة مواعيد تسليم الموردين.

"انخفضت طلبيات التصدير الجديدة بصورة تثير القلق، ويُعزى ذلك إلى تعطل خطوط الإمداد في البحر الأحمر وتحديات تتعلق بسلاسل الإمداد،" وفق ما قالته ستيفاني عون محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال في التقرير.

ورغم تحسن أداء مؤشر مديري المشتريات للبنان خلال مارس إلى 49.4 نقطة من 49.1 نقطة في فبراير، وانحسار وتيرة الانكماش مع انخفاض بمعدلات أبطأ في الإنتاج والطلبات الجديدة، يظل النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني تحت ضغوط.

ووفق التقرير، فإن الاقتصاد اللبناني يواجه ضغوط تضخمية متصاعدة، حيث عملت الشركات اللبنانية على تعديل استراتيجياتها في التسعير بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والمواد الخام. ورفعت الشركات أسعار سلعها وخدماتها بمعدل أسرع.

وأدى انخفاض مستوى الإنتاج إلى ضعف ظروف الطلب حيث انخفض إجمالي الطلبات الجديدة الواردة للشهر الثامن على التوالي بسبب ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين والمخاوف الأمنية الإقليمية.

وحسب التقرير، انخفضت الأعمال الجديدة الواردة من العملاء الدوليين بأسرع معدل منذ ديسمبر 2022، حيث أثرت الحرب وتعطل خطوط الإمدادات على المبيعات الدولية.

"تؤكد هذه الرياح المعاكسة على الطبيعة الهشة للاقتصاد اللبناني وضرورة تنفيذ تدخلات محددة الأهداف في مجال السياسة العامة وتنفيذ إصلاحات لمعالجة أوجه الضعف الهيكلية وتشجيع النمو المستدام،" وفق التقرير.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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