جدة، المملكة العربية السعودية- استحوذت شركة "فرونت رو"، الشركة الرائدة في مجال التوزيع في الشرق الأوسط، على حصة في الوكالة الإبداعية أوبيريشن يونيكورن، حيث تتعاون الشركتان معا ضمن خطة لإثراء المحتوى العربي وإبراز أصالة الحكايات في المنطقة.

تأسست شركة "أوبيريشن يونيكورن" عام 2010، ومن يومها الأول أحدثت الشركة ثورة في العملية الإبداعية في المنطقة. مما جعلها واحدة من الأسماء اللامعة في هذا المجال في الشرق الأوسط.

قدرة "أوبيريشن يونيكورن" اللافتة على استكشاف القصص والشخصيات التي تتماس مع الجمهور العربي، هي السمة الأساسية التي جعلت من أعمالها ذات بصمة مميزة في الصناعة. وهو ما تكلل أيضا بحصولها على جوائز مما عزز حضورها عبر قصص ذات مصداقية تعكس حياة شخصيّات صادقة وحقيقيّة، وهو ما جعلها نموذجا للنجاح، وحالة للدراسة في مناهج الاتصال والتسويق في الجامعات المختلفة.

وعن الشراكة تصرح ناتالي مصري مؤسسة "أوبيريشن يونيكورن" قائلة " إن سر المحتوى الناجح هو سرد القصص الصادقة. رغبتنا دائما هي تضمين المعاني والقيم في قصصنا لتكون السمة الغالبة على المحتوى العربي، وفي نفس الوقت تلقى تجاوبا وصدى لدى الجمهور الذي اتسعت المسافة بينه وبين المحتوى الموجود على الساحة حاليا" وتضيف المصري "شركة "فرونت رو" واحدة من الأسماء اللامعة التي لديها رصيد مهم في الصناعة، عبر انتهاجها لأساليب مبتكرة للوصول إلى المحتوى الأصيل والجديد وهو ما ألهمنا للعمل معهم لجذب الأصوات والمواهب الجديدة".

بهذا النهج، دخلت "فرونت رو" مجال الإنتاج خلال العامين الماضيين، عبر فيلم إنتاج النسخة العربية من الفيلم العالمي Perfect Strangers الذي يضم طاقمًا من النجوم يقودهم نادين لبكي ومنى زكي. من المقرر طرح الفيلم في الربع الأول من عام 2022.

كما أخذت الشركة خطوات كبيرة، عبر ذراعها الإنتاجي "يلا يلا" ومساعدة فعالة من "أوبيريشن يونيكورن" لتقديم عدد من الأعمال الأصلية، من ضمنها المسلسل الكوميدي "من الحمام"، والعمل الدرامي الكوميدي "Heads or Tails" بالإضافة إلى فيلم وعمل وثائقي سيتم الكشف عنهما في العامل المقبل.

كما يتم العمل على النسخة العربية من الفيلم الفرنسي صاحب أعلى إيرادات لفيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية على الإطلاق "Intouchables" وسيتم بدء التصوير في مايو من العام المقبل.

تدمج هذه الخطوة سمعة “فرونت رو” القوية وخبرتها في عمليات الاستحواذ والتوزيع مع مهارات الكتابة والإنتاج الإبداعية لشركة "أوبيريشن يونيكورن" حيث ستعمل الشركتان أيضًا بشكل مشترك على تطوير محتوى أصلي قصير بالإضافة إلى محتوى العلامات التجارية والبودكاست والتنسيقات الجديدة للمنطقة.

في هذا الصدد يقول جون لوكا شقرا، مدير “فرونت رو”: "نتطلع إلى تمهيد الطريق لأجل محتوى عربي أكثر ديناميكية وحضورا". ويضيف شقرا "لعقود، كانت الصناعة راكدة تتحكم فيها دوائر محدود من المبدعين الذين يعملون وفق قوالب لم تعد تصلح لوقتنا الحالي وخطوط حمراء عفا عليها الزمن،

مع "أوبيريشن يونيكورن"، نتطلع إلى تغيير المحتوى. ننشد كسر القوالب القديمة البالية الخانقة لحرية الإبداع وذلك عبر إنتاجنا لقصص أصيلة تعبر عن جيل جديد وحيوي من المبدعين. لهذا السبب، نسعى إلى اجتذاب المواهب الناشئة تحت مظلة واحدة لإنتاج محتوى يكون له صدى لدى شرائح أكبر من المشاهدين في المنطقة العربية ثم إلى بقية العالم".

يضم فريق "أوبيريشن يونيكورن" ناتالي المصري، شغلت المصري منصب كبير مديري الفنون في HAVAS، وهي وكالة إبداعية معروفة، قبل أن تطلق وكالتها الخاصة ورئاسة قسمها الإبداعي. كما أن لديها سلسلة من الحملات الناجحة للغاية والحائزة على جوائز تحت اسمها. والمصري ممثلة وأحد مبدعي البرنامج الساخر الشهير “Coffee Break” على الإنترنت، مما أكسبها شهرة بعد سلسلة من الحلقات الناجحة.

وسام مطر، عمل كمدير إبداعي لوكالات إبداعية Leo Burnett و FP7 ، حيث تمكن خلالها من حصد العديد من الجوائز باسمه في العديد من الحملات التي لاقت صدى واسعا. انضم إلى "أوبيريشن يونيكورن" كشريك إداري في عام ????وأشرف على إنماء الوكالة وتطوير أعمالها.

جاد عواد، مخرج حائز على جوائز ومن الأسماء المرغوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أكسبه حسه الذكي ونهجه الإبداعي في مجال الدعاية والإعلان العديد من الجوائز. كما أنه لاعب أساسي في عملية إخراج العديد من ألبومات وتسجيلات الفنانين المحليين والإقليميين إلى النور.

أنتوني طويل، عمل كمخطط استراتيجي مع رواد التسويق الرقمي Eastline قبل الانضمام إلى "أوبيريشن يونيكورن" عام 2015. وهو ينتج حاليًا أول مسلسل وثائقي بودكاست عن الحرب الأهلية اللبنانية.

مع هذا الاستحواذ، تهدف الشركتان إلى إنشاء شبكة محتوى ناجحة جاهزة للترفيه عن سوق عربي متنامٍ يتوق إلى مشاهدة واستهلاك محتوى يخاطبهما.

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نبذة عن "أوبريشن يونيكورن:

منذ تأسسها في عام 2010 ، سرعان ما تطورت أوبريشن يونيكورن لتصبح واحدة من أهم الوكالات الإبداعية في الوطن العربي. وكان لموهبتهم في عرض قصص وشخصيات حقيقية تعكس حياتنا المعاصرة ويتردد صداها بين الجماهير دوراً كبيراً في منحهم علامة فريدة في هذا المجال. تشمل أعمالهم العديد من الحملات الإعلانية الحائزة على جوائز والتي حققت نجاحاً باهراً وانتشارا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط. وتعتمد هذه الحملات بالأساس على الرؤية الذكية والفكاهة القوية. أصبح نموذج أوبريشن يونيكورن الناجح جزءاً من مناهج تدريس الاتصالات والتسويق في الجامعات.

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نبذة عن" فرونت رو"

فرونت رو فيلمد إنترتينمنت هي الشركة الرائدة لتوزيع الأفلام المستقلة التي تستحوذ على حقوق التوزيع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومقرها في دبي (الإمارات العربية المتحدة) ولها مكاتب في كل من الكويت ولبنان. تم إطلاق فرونت رو في عام 2003 من قبل جيانلوكا وميشيل شاكرا وتضم حالياً ما يقارب 1000 فيلم. فرونت رو لها أيضاً شراكة مع شركة السينما الوطنية الكويتية، وسلسلة السينما الرائدة في المملكة العربية السعودية (موفي سينما) تحت راية فرونت رو ارابيا.

تشمل الإصدارات الأخيرة من فرونت رو فيلم “ذا فاذر” المرشح ل6 جوائز أوسكار، من بطولة أنثوني هوبكنز وأوليفيا كولمان، الفيلم الافتتاحي لمهرجان كان السينمائي بنسخته ال74 “آنيت”، فيلم “ذا غرين نايت” من بطولة ديف باتيل، الفيلم الذي حقق نجاحاً كبيراً في صالات السينما “ذا ماركسمان” من بطولة ليام نيسون، وفيلم بول شريدر الأخير “ذا كارد كاونتر” من بطولة أوسكار إسحاق. وتشمل قائمة الأفلام القادمة فيلم “بيتر مان” من إخراج مايكل جريسي والذي سيحكي قصة حياة الفنان الشهير روبي وليامز.

تشمل قائمة إنتاجات فرونت رو القادمة، فيلم “بيرفكت سترينجرز” العربي المأخوذ عن الفيلم الإيطالي الشهير بنفس الاسم، ومن المقرر عرضه في الربع الأول من سنة 2022. وفيلم الرعب القادم “ذا كوين ماري” من إخراج غاري شور.

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