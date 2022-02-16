الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: حصدت شركة الوثبة الوطنية للتأمين جائزة "أفضل رائد في تكنولوجيا التأمين للعام" خلال حفل توزيع الدرع الذهبي للتميز بدورته الخامسة والتي أقيمت على هامش مؤتمر "انشورتيك" السنوي، الذي يركز على التطورات في استراتيجيات قطاع التأمين ضمن منطقة الشرق الأوسط، والذي عقد خلال الفترة من 9 إلى 10 فبراير في فندق العنوان دبي مارينا.

تم تخصيص فئة "أفضل رائد في تكنولوجيا التأمين للعام" بهدف تكريم رواد الصناعة ممن يواكبون أحدث الابتكارات التقنية لتقديم منتجات وخدمات فريدة للعملاء بجودة عالية، إذ عملت شركة الوثبة الوطنية للتأمين على تأسيس قاعدة مزودة بمجموعة من الحلول الرقمية الفريدة، مما رسخ مكانتها الرائدة في السوق لتتفوق على منافسيها.

وبهذه المناسبة صرح أنس مستريحي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الوثبة الوطنية للتأمين: "يشرفنا حصد جائزة فريدة تؤكد نجاحنا في تحقيق رؤيتنا التي نسعى لتحقيقه،، وتبرهن ريادتنا في مجال التحول الرقمي ضمن قطاع التأمين لتقديم تجربة مميزة لعملائنا، إذ تعتبر شركتنا من أوائل الداعمين لإرساء أسس التحول الرقمي في هذا المجال الرائد، ونسعى لرسم استراتيجيات تعزز قدرتنا على مواكبة أحدث الابتكارات وتوظيفها لتطوير خطط العمل لدينا وتحسين الخدمات المقدمة لعملائنا، وقد نجحنا في إنشاء بيئة تتمتع بأعلى المعايير وتستقطب العملاء الراغبين بالتعاون مع شريك تأمين يواكب التقنيات التكنولوجية الحديثة".

كما قدمت الوثبة الوطنية للتأمين المنصة الرقمية "AWNIC One" و التي توفر الولوج لكافة التأمينات الشخصية والتجارية، لتسمح للمستخدمين اختيار خطط التأمين، و التعديلات، ومتابعة المطلبات. كما توفر الشركة مجموعة من الحلول المبتكرة ضمن بوابة "أمواج" المخصصة للتأمين على السيارات، والمتاحة لشركاء الأعمال لتسمح للمستخدمين إدارة أنشطة التأمين الخاصة بهم.

وطورت شركة الوثبة الوطنية للتأمين نظام "ادارة مطالبات السيارات " البرنامج المتطور الذي يتيح إمكانية إدارة المطالبات على مدار الساعة وتتبع مسارها بشكل لحظي. كما قدمت الشركة أيضاً خدمة مزاد "منصة بيع الحطام" التي تتيح للمستخدمين فرصة المشاركة في مزادات لشراء السيارات الحطام عبر الإنترنت.

وعملت الشركة مؤخراً على تطوير تطبيقها المبتكر على الهواتف المحمولة مع إضافة مجموعة من المزايا والخدمات الرائدة التي تجعل شراء التأمين ممكناً في أي وقت ومن أي مكان. كما حدثت الشركة موقعها الإلكتروني وأضافت له عدداً من الخدمات الجديدة لمواكبة الاحتياجات المتغيرة للعملاء.

تولي الوثبة الوطنية للتأمين عملاءها الأولوية المطلقة، إذ يمكنهم عبر خدمة الرد الآلي عبر تطبيق واتس آب WhatsApp Business Bot، الاستفسار عن مختلف التساؤلات، والحصول على عروض الأسعار، وشراء منتجات التأمين، والإبلاغ عن المطالبات، ورفع الشكاوى والاقتراحات. وتأتي هذه الخدمات الرقمية المتطورة التي تقدمها شركة الوثبة الوطنية للتأمين، تماشياً مع مساعيها لضمان أعلى معايير خدمة العملاء وتقليل التدخل البشري وأتمتة العمليات.

ومؤخراً أطلقت شركة الوثبة الوطنية للتأمين خدمة التأمين للحيوانات الأليفة من خلال شبكة واسعة تضم أكثر من 30 عيادة بيطرية، بالإضافة إلى تقديم مزايا قيمة وتغطية أساسية للحيوانات الأليفة عن طريق منصاتها الرقمية.

تواصل شركة الوثبة الوطنية للتأمين مساعيها لتبني أحدث التقنيات المتطورة والمبتكرة ضمن عملياتها، والتكيف مع التغييرات المستمرة، لتحصل بالتالي على التقدير ضمن مؤتمر "إنشورتك". كما تؤكد شركة التأمين الرقمية على مكانتها البارزة في سوق التأمين وتضع الخطط المستقبلية لتحافظ على تطوير الأعمال المستمر، وتضمن رضا العملاء، وتقدم لهم حلولاً مبتكرة ومناسبة لمتطلباتهم.

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نبذة حول شركة الوثبة الوطنية للتأمين:

تأسست شركة الوثبة الوطنية للتأمين في عام 1996، وهي شركة التأمين الرائدة في الإمارات العربية المتحدة من حيث الخدمات الرقمية والذكية. من خلال مكتبها الرئيسي في أبو ظبي وشبكة واسعة من الفروع في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، تقدم شركة الوثبة الوطنية للتأمين خدمات التأمين لمجموعة كبيرة من العملاء من الأفراد إلى خطوط الشركات.

شركة الوثبة الوطنية للتأمين مدعومة من قبل لجنة معترف بها دوليا من معيدي التأمين. وأشاد بمبادراتها الرقمية وإدخال الحلول التقنية في مكان العمل، وفازت الشركة بجائزة هيئة التأمين الإماراتية للتحول الرقمي والخدمات الذكية في عامي 2018 و2019

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