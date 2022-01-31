شراكة مدّتها 10 سنوات بين سيمنز هيلثنيرز وخدمة الرعاية الصحية العالمية المتكاملة IGHS لتأسيس منشأة رعاية صحية خاصة رائدة في مسقط، عمان

شراكة من الطراز الأول تهدف إلى تأمين رعاية صحية ممتازة في الشرق الأوسط

الاتفاقية تحدد الخطوط العريضة للجهود المشتركة الآيلة إلى افتتاح أكاديمية طبية تقدم خدمات طبية وجراحية عالمية المستوى

مسقط: وقعت خدمة الرعاية الصحية العالمية المتكاملة (IGHS)، الشركة التي تدير مستشفى عمان الدولي، اتفاقية شراكة مع سيمنز هيلثنيرز لتأسيس منشأة رعاية صحية خاصة رائدة في مسقط، عاصمة السلطنة العمانية.

يتمحور أحد أهم الأهداف لدى فريق الإدارة التنفيذية في مستشفى عمان الدولي حول تحويل المستشفى إلى منشأة رعاية صحية خاصة راقية وأن تكون الخيار الأول في سوق الرعاية الصحية شديد التنافس في مسقط. ويطمح الفريق إلى ترسيخ مكانة المستشفى كمزود الرعاية الصحية الأول في مجالات مثل الجراحة العامة وطب القلب وطب العظام.

وتحقيقاً لهذه الأهداف، من الضروري تأسيس بيئة رقمية مبتكرة تضم فريق عمل سريرياً ممتازاً من أجل الحرص على تقديم رعاية صحية تستجيب وتتخطّى معايير الجودة المتوقعة والمتطلبات السريرية ورضا العملاء في المنطقة. ويجب أن تكون المساحة والبيئة للمنشأة التي يتمّ تطويرها مؤاتيتين لاعتماد أفضل الممارسات السريرية، ولهذا السبب استحصل المستشفى من سيمنز هيلثنيرز على مختبر ومركز تصوير متطور يستعين بأحدث التقنيات.

في معرض تعليقه على هذه الشراكة، صرّح أولي بير مالوي، مدير سيمنز هيلثنيرز في الشرق الأوسط وجنوب وشرق إفريقيا، قائلاً: "نفتخر بدعم هذا المشروع الطموح والمبدع عبر تأدية دور الشريك الاستراتيجي والموثوق، وذلك من خلال تقديم الحلول والتكنولوجيا الطبية المتطورة، بما في ذلك الحلول الرقمية، والاستشارات السريرية والاستراتيجية، ومزيد من الدعم للعاملين من خلال البحوث والتطويرات ذات الصلة."

في هذا السياق سيتم الإعلان هذا الأسبوع عن افتتاح الأكاديمية الطبية لمستشفى عمان الدولي كجزء من اتفاقية الشراكة التي ستمتد على مدى 10 سنوات. وسوف تشكل هذه الأكاديمية مساحة مخصصة لتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يكرسون وقتهم لإجراء نشاطات البحوث والتطوير في الممارسات والمقاربات السريرية الجديدة.

علاوة على ذلك ومن خلال الدعم الاستشاري الاستراتيجي والارتقاء بمستوى النتائج، تدعم سيمنز هيلثنيرز مجلس إدارة المستشفى من أجل اتخاذ القرارات الإدارية الأنسب، وذلك عبر الاعتماد على تحليل البيانات وتطوير الأداء.

يجدر الذكر أن خدمة الرعاية الصحية العالمية المتكاملة (IGHS) تجري عدداً من الاستثمارات في مشاريع رعاية صحية ضخمة. وبفضل استراتيجية التوسع هذه، أصبحت جهة فاعلة أساسية في المشاريع والشراكات في آسيا والشرق الأوسط. وفي الوقت الراهن، يعتبر المشروع الذي تعمل عليه في عمان المشروع الأبرز حتى الآن.

وأكثر ما يميز شركة IGHS هي قدرات الأطباء والتقنيين والمدربين وغيرهم من العاملين في مجال الصحة فضلاً على الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة في مراكزهم. وبفضل الريادة والدراية اللتين أبدتهما الشركة في مشاريعها، تم اختيارها كجهةلمسؤولة عن إدارة مستشفى عمان الدولي في مسقط.

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سيمنز هيلثينيرز إي جي

شركة سيمنز هيلثينيرز إي جي (المدرجة في بورصة فرانكفورت، ألمانيا تحت الرمز: SHL) رائدة في مجال الرعاية الصحية. للجميع. وفي كل مكان. تتّخذ من إرلانجين، ألمانيا مقراً لها. وبصفتها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، تعمل شركة سيمنز هيلثينيرز وشركاتها الإقليمية باستمرار على تطوير محفظة منتجاتها وخدماتها، من خلال التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والعروض الرقمية التي تلعب دوراً متزايد الأهمية في الجيل المقبل من التكنولوجيا الطبية. ومن شأن هذه التطبيقات الجديدة أن تعزز قوّة الشركة ومكانتها في مجال التشخيص المخبري والعلاج الموجه بالصور والتشخيصات دلخل الجسم والرعاية المبتكرة لمرضى السرطان. ذلك وتقدم سيمنز هيلثينيرز مجموعة من الخدمات والحلول التي تهدف إلى تعزيز قدرة مقدمي الرعاية الصحية على تقديم رعاية عالية الجودة وفعالة. في السنة المالية 2021 المنتهية في 30 سبتمبر 2021، حققت شركة سيمنز هيلثينيرز التي يبلغ عدد موظّفيها عالمياً ما يناهز 66,000 موظف، إيرادات بلغت 18 مليار يورو مع أرباح قبل الفوائد والضرائب بقيمة 3,1 مليار يورو. تجدون المزيد من المعلومات على الرابط التالي: www.siemens-healthineers.com.

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