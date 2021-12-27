يهيمن أكثر من 5000 تاجر بنغلادشي حاليًا على قطع غيار السيارات وصناعة خدمات السيارات في الإمارات العربية المتحدة، والذين يخططون للاستثمار فيما لا يقل عن 50 مصنعًا لقطع غيار السيارات في بنجلاديش

يخطط تجار قطع غيار السيارات ومزودو خدمات السيارات في بنجلاديش من الإمارات العربية المتحدة للاستثمار في إنشاء عدد من مصانع تصنيع قطع الغيار في صناعة السيارات سريعة النمو في بنجلاديش والتي تبلغ 4.42 مليار دولار أمريكي.

أعرب ممثلو بائعي قطع غيار السيارات في الإمارات العربية المتحدة ومالكي مراكز خدمة السيارات عن رغبتهم في إنشاء مصانع لقطع غيار السيارات في بنجلاديش في اجتماع عُقد مؤخرًا مع قادة اتحاد مصنعي ومصنعي السيارات في بنجلاديش، بقيادة السيد/ عبد المطلب أحمد، رئيس جمعية مجمعي ومصنعي السيارات في بنجلاديش والسيد/ محمد علي الدين، الأمين العام لجمعية مجمعي ومصنعي السيارات في بنجلاديش.

يهيمن التجار البنجلاديشيون على قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات في الإمارات العربية المتحدة، وخاصة سوق قطع غيار السيارات المستعملة. يشاركون في استيراد وتجارة الجملة والتجزئة وتقديم الخدمات وإعادة التصدير لقطاع قطع غيار السيارات بينما يمتلك عدد كبير منهم أيضًا مراكز خدمة السيارات الكهربائية والجراجات التي تهتم بجميع أنواع خدمة وإصلاح السيارات.

يمتلك البنجلاديشيون غير المقيمين أكثر من 5000 شركة في قطاع خدمات السيارات والتجارة المنتشرة في بعض المناطق الصناعية الرئيسية، مثل منطقة المصفح الصناعية في أبو ظبي، ومنطقة العين الصناعية، ومنطقة الشارقة الصناعية، ومنطقة عجمان الصناعية وكذلك في مناطق معينة من دبي والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة.

توظف هذه الشركات أكثر من 50000 من المهنيين المهرة وشبه المهرة ممن لديهم الدراية الكاملة بالصيانة والإصلاح والتفكيك والإصلاح وإعادة التجميع لمختلف الطرز والعلامات التجارية.

ترأس السيد/ عبد المطلب أحمد وفدًا من اللجنة التنفيذية لجمعية مجمعي ومصنعي السيارات في بنجلاديش في ندوة نظمتها هيئة تنمية الاستثمار البنجلاديشية في معرض دبي إكسبو 2020 ودعوة الشركات الإماراتية للاستثمار في صناعة السيارات المتنامية في بنجلاديش - حيث توجد مصانع التصنيع والتجميع تعتمد في الغالب على قطع غيار السيارات المستوردة.

يبلغ سوق السيارات السنوي في بنجلاديش حوالي 2.35 مليار دولار أمريكي، بينما يُقدر سوق الأجزاء والمكونات السنوية بأكثر من 2.05 مليار دولار أمريكي، وفقًا لتقرير بحثي. أكثر من 4.7 مليون مركبة مسجلة حاليًا في بنجلاديش، أكثر من 60? منها علامات تجارية يابانية بينما تمثل العلامات التجارية الهندية 25?.

من بين 4.7 مليون مركبة مسجلة، 66? منها ذات عجلتين تنمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 15? على مدى السنوات الخمس الماضية. يوضح التقرير أن مجمعي ومصنعي السيارات البنغاليين يستوردون 35 في المائة من الأجزاء من الصين و30? من الهند.

قال السيد/ محمد سرازول إسلام، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الاستثمار في بنجلاديش، إن حكومة بنجلاديش حريصة على تطوير صناعة السيارات لتنويع عائدات الصادرات. أصدرت الحكومة سياسة تطوير صناعة السيارات، في نهاية 2020 ستساعد في إعادة هيكلة الصناعة ومساعدتها على النمو بشكل كبير في السنوات القليلة المقبلة.

"نظرًا للقوة الشرائية المتزايدة للمستهلكين البنجلاديشيين، سيشتري المزيد والمزيد من الناس السيارات بما يتماشى مع التغيير في نمط حياتهم. تؤدي زيادة التنقل العام إلى الضغط على البنية التحتية. لهذا السبب تستثمر حكومة بنجلاديش بكثافة في توسيع الطرق والطرق السريعة وبناء الجسور والأنفاق الكبيرة لدعم النمو الاقتصادي.

“ومع ذلك، ستحتاج الصناعة إلى استثمارات ضخمة لاكتساب التكنولوجيا والمعرفة وإنتاج المكونات لدعم مصانع تصنيع السيارات.”

زاد استخدام المركبات الآلية بشكل كبير في العقدين الأخيرين (2000-2020). كان هناك 303,215 وحدة فقط من المركبات الآلية المسجلة في عام 2003 في بنجلاديش. ولكن حتى مايو 2021، وفقًا لبيانات هيئة النقل البري في بنجلاديش، كان هناك 4,729,393 وحدة من المركبات المسجلة في بنجلاديش. من بينها 544,616 سيارة ركاب. تهيمن سيارات سيدان مرة أخرى على سوق السيارات، حيث تغطي ما يقرب من 68? من سوق سيارات الركاب. أما النسبة المتبقية البالغة 12.40? فتغطيها المركبات الرياضية وتغطي الميكروباص 19.27?. بسبب الزيادة في القوة الشرائية، يشتري الناس المركبات أكثر من أي وقت مضى.

سيطرت السيارات اليابانية المجددة على سوق السيارات في بنجلاديش لفترة طويلة. لكن الطلب حاليًا على السيارات اليابانية المجددة آخذ في الانخفاض ببطء. في عام 2016، غطت السيارات المُجددة 92 بالمائة تقريبًا من الطلب، وفي عام 2020، انخفضت إلى 82?.

في عام 2020، من بين السيارات المسجلة الجديدة، 82 ? مُجددة أو مستوردة من السوق الرمادية، و16? مستوردة جديدة، و2? فقط سيارات مُجمَّعة محليًا.

قال السيد/ عبد المطلب أحمد، رئيس جمعية مجمعي ومصنعي السيارات في بنجلاديش، "ستكون صناعة السيارات المساهم الكبير التالي في اقتصاد بنجلاديش إذا تمكنا من جذب الاستثمار الأجنبي في صناعة مكونات السيارات وقطع الغيار، والتي نستوردها حاليًا لمصانعنا.

“الصناعة حاليا تلبي احتياجات السوق المحلية. ومع ذلك، إذا تمكنا من تطوير الصناعة بشكل صحيح، يمكن أن تصبح بنجلاديش مصدرًا رئيسيًا للسيارات إلى بقية العالم - بنفس الطريقة التي طورنا بها صناعة الملابس الجاهزة.

“نستكشف حاليًا الاستثمار في صناعة قطع غيار السيارات، التي يمكن أن تنتج قطع غيار سيارات حيوية لدعم مجمعي ومصنعي السيارات المحليين حتى لا نضطر إلى استيرادها من دول أخرى ". وهو أيضًا رئيس غرفة التجارة والصناعة بين الهند وبنجلاديش.

قال ممثلو تجار قطع غيار السيارات البنغاليين في الشارقة، إنهم حريصون على المساهمة في تطوير صناعة السيارات.

قال السيد/ محي الدين، العضو البارز في المجموعة ورئيس مجلس إدارة مجموعة دبي رويال، "لقد سيطر رجال الأعمال البنجلاديشيون على تجارة قطع غيار السيارات وصناعة الخدمات في الإمارات العربية المتحدة على مدى العقود الثلاثة الماضية. لدينا خبرة ومهرة في الموارد البشرية ورأس المال والمعرفة. نحن على استعداد للاستثمار في بنجلاديش لدعم نمو الصناعة.

ومع ذلك، نحن بحاجة إلى دعم تقني وإداري لإنشاء المصانع وتطوير الصناعة في بنجلاديش. نحن نعرف كيف نصدر ونبيع قطع الغيار ونصلح المركبات. لكن ليس لدينا خبرة في إنشاء المصانع أو الصناعات أو استيراد الآليات لإنتاج قطع غيار السيارات. لذلك، سنحتاج إلى دعم فني من رواد الصناعة.”

قال تجار السيارات البنجلاديشيون المقيمون في الإمارات العربية المتحدة، إنهم في وضع فريد لتسويق قطع غيار السيارات المصنوعة في بنجلاديش في سوق الإمارات العربية المتحدة والتي ستساعد مصنعي قطع الغيار البنغاليين على التوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وفقًا لبحث لايت كاسل، لن تقوم الشركات المحلية والأجنبية بـ "التصنيع الكامل" في صناعة السيارات. لأن التصنيع الكامل لن يكون قابلاً للتطبيق إلا عندما يصل الطلب المحلي على إجمالي صناعة السيارات بما في ذلك سيارات الركاب والمركبات التجارية وشاحنات النقل إلى 100,000 وحدة. هذا هو السبب في أن غالبية استثمارات السيارات ستوجه نحو مصانع التجميع للنظام الثالث بنظام التركيب الصناعي وتجميع المركبات الأساسية بحلول عام 2025.

وفقًا للبحث، يمكن أن يؤدي التجميع المحلي للمركبات إلى خفض السعر الإجمالي لصناعة السيارات إلى 15-40? بحلول عام 2025. إذا تم تحقيق خفض السعر، فإن عددًا كبيرًا من السكان من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة المتوسطة الدنيا سيشترون الأسرة والشخصية سيارات. يُظهر التحليل أيضًا أن المبيعات السنوية للسيارات الشخصية ستُضاعف وأن 60? من تلك المبيعات ستغطيها مركبات جديدة تمامًا بحلول عام 2025.

لاستيعاب هذه الفرصة، أنشأت العديد من الشركات بالفعل مصانع تجميع والبعض يخطط للقيام بذلك. تم إنشاء أول مصنع تجميع مملوك للقطاع الخاص في عام 2015 من قبل مجموعة بي إتش بي. إنهم يقومون بتجميع السيارات التي تحمل علامة "بروتون" الماليزية في بنجلاديش. قال السيد/ صوفي محمد ميزان الرحمن، رئيس مجلس إدارة سيارات بروتون، إنهم يقومون حاليًا بتصنيع نسخة بروتون ساجا 2021 في مصنعهم. تقوم شركة فير تكنولوجيز المحدودة بتجميع سيارات سيدان، سيارات الدفع الرباعي والسيارات المدمجة من "هيونداي" في مصنعها الواقع في كالياكوار، جازيبور.

تهدف حكومة بنجلاديش أيضًا إلى تشغيل 15 بالمائة على الأقل من جميع المركبات المسجلة بواسطة "كهرباء صديقة للبيئة" بحلول عام 2030. وبالتالي، فإن الشركات المحلية لا تتخلف عن الركب في تصنيع السيارات الكهربائية أيضًا. تقوم شركة بنجلاديش لصناعة السيارات المحدودة ببناء مصنع للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في منطقة بانجاباندو الصناعية.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن جمعية مجمعي ومصنعي السيارات في بنجلاديش

اتحاد مصنعي ومصنعي السيارات في بنجلاديش هو المنظمة التمثيلية لصناعة السيارات - التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 17? على أساس سنوي في السنوات القليلة المقبلة.

صناعة السيارات هي ثاني أكبر صناعة نمو يمكن أن تساعد في تسريع عائدات التصدير للبلد وتقليل الاعتماد على الاستيراد على قطع غيار السيارات الأجنبية.

تقوم بنجلاديش حاليًا بتصنيع دراجة نارية ذات عجلتين وثلاث عجلات وتجميع السيارات والحافلات والشاحنات. الخطط جارية لتطوير مصانع السيارات بما في ذلك سيارات سيدان ومركبات المرافق الرياضية والحافلات والشاحنات.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021