الرياض، المملكة العربية السعودية – في خطوة مفصلية لرسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية في المملكة وخارجها، أعلنت شركة سيمنس هيلثنيرز، بالشراكة مع وزارة الصحة السعودية، عن إطلاق مركز "SHIFT" للابتكار في الرياض، الذي يُعدّ الأوّل من نوعه على مستوى المنطقة. ويهدف هذا المركز إلى تسريع وتيرة تحوّل قطاع الرعاية الصحية من خلال الابتكار، والتعاون، وبناء القدرات.

ويُشكّل مركز "SHIFT" للابتكار في الرياض جزءًا من منظومة SHIFT العالمية التابعة لشركة سيمنس هيلثنيرز، والتي تضمّ مراكز رائدة في كلّ من إرلانغن، وبنغالور، وشنغهاي، وإسطنبول. ويُعزّز المركز الجديد مكانة المملكة العربية السعودية كمُحرّك إقليمي للابتكار في قطاع الرعاية الصحية، بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الوصول إليها، وتعزيز استدامتها من خلال التكنولوجيا المتقدّمة وتبادل المعارف.

وفي هذا السياق، قال بيورن بودنشتاين، المدير العام لشركة سيمنس هيلثنيرز في السعودية: "مع إطلاق مركز SHIFT للابتكار في الرياض، نُؤسّس لمنظومة يلتقي فيها الابتكار بالتعاون. وبالشراكة مع وزارة الصحة، نطمح إلى تمكين الكفاءات العاملة في قطاع الرعاية الصحية، واحتضان المواهب الوطنية، وتسريع تطوير حلول تواكب التحدّيات الصحية الراهنة والمستقبلية."

منصّة للابتكار المشترك وبناء القدرات

سيُشكّل مركز الرياض منصّة للتشارك في تطوير الحلول، إذ يربط بين المؤسسات الحكومية، والجامعات، والمستشفيات، والشركات الناشئة، بهدف ابتكار حلول رقمية قابلة للتوسّع تُعزّز كفاءة قطاع الرعاية الصحية. ومن خلال المشاريع المشتركة والتعاون المفتوح، يسعى المركز إلى التصدي للتحدّيات الفعلية التي تواجه القطاع، بدءًا من تحسين نتائج المرضى، ووصولًا إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية.

يقوم مركز SHIFT للابتكار في الرياض على ثلاث ركائز أساسية:

بُنية تحتية للابتكار – توفّر الوصول إلى تقنيات متقدّمة، ونماذج التعلّم الاتحادي، وخدمات استشارية متخصّصة، بما يُسهم في دفع التحوّل نحو رعاية صحية قائمة على البيانات. مُسرّع التكنولوجيا – يُركّز على تحديد الشركات الناشئة والحلول الواعدة في مجال الرعاية الصحية واعتمادها وتوسيع نطاقها، بما يُعزّز تأثيرها على المستويَين الإقليمي والعالمي. برامج بناء القدرات – تهدف إلى تمكين الكوادر الموهوبة من خلال تنظيم هاكاثونات، ومعسكرات تدريب مكثّفة، وورش عمل، وبرامج تدريبية تُركّز على الابتكار الرقمي والتميّز السريري.

وانطلاقًا من هذه الركائز، يسعى المركز إلى تعزيز الشراكات، وتسريع وتيرة الابتكار المحلّي، وتزويد الكفاءات السعودية العاملة في قطاع الرعاية الصحية بالأدوات والمهارات اللازمة للارتقاء بجيل جديد من خدمات الرعاية الصحية.

دفع «رؤية السعودية 2030» من خلال الابتكار

تماشيًا مع «رؤية السعودية 2030»، يُجسّد مركز SHIFT للابتكار في الرياض التزام المملكة بإعادة تشكيل مشهد الرعاية الصحية عبر التكنولوجيا، والابتكار، وتنمية رأس المال البشري. ويُعدّ المركز محفّزًا رئيسيًا للتحوّل الرقمي، وتبادل المعرفة، والنمو المستدام ضمن منظومة الرعاية الصحية على مستوى المنطقة.

وفي هذا الصدد، قالت أميرة روماني، النائب الأول للرئيس للابتكار والتكنولوجيا العالمية في سيمنس هيلثنيرز:

"يتمحور الابتكار المفتوح حول توحيد الجهود والأفكار وإنشاء منظومة مُزدهرة على الصعيدَين المحلي والعالمي. وتأتي إضافة مركز SHIFT للابتكار في الرياض إلى شبكتنا القائمة من مراكز الابتكار لتُشكّل محطّة مهمّة في إطار سعينا لإتاحة الابتكار أمام الجميع". وتابعت قائلةً: "تضع سيمنس هيلثنيرز، بالشراكة مع وزارة الصحة، حجر الأساس لمستقبل أكثر ترابطًا وصحّة للجميع."

