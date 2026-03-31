حائل، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة Mindsets، الرائدة في مجالي الاستثمار والاستشارات، أن عميلها مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية، قد حصل على المرتبة 33 من بين 148 مدينة حول العالم في مؤشر IMD للمدن الذكية 2026. ويمثل هذا الإنجاز دخول حائل لأول مرة في أحد أبرز المؤشرات العالمية المعنية بتقييم التنمية الحضرية، ويضع المدينة إلى جانب عواصم عالمية رائدة كنموذج لتطوير المدن الذكية المرتكزة على احتياجات السكان.

وبصفتها المستشار الاستراتيجي لأمانة منطقة حائل، لعبت Mindsets دورًا محوريًا في تصميم وتطوير إطار متكامل للمدينة الذكية، يرتكز على محاور التقييم الرئيسية لمؤشر IMD، والتي تشمل الصحة والسلامة، والتنقل، والأنشطة، والفرص، والحوكمة. وقد أسهم هذا الإطار في توحيد جهود التطوير المختلفة ضمن رؤية استراتيجية متكاملة، بما عزز من كفاءة اتخاذ القرار، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات، وربط مؤشرات الأداء بشكل مباشر بتجربة السكان اليومية.

ويكتسب هذا الإنجاز أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة مدينة حائل، كمدينة متوسطة الحجم يبلغ عدد سكانها نحو 500 ألف نسمة في شمال المملكة، وتُعرف تاريخيًا بأنها مهد الكرم العربي، كما تحتضن موقع فنون الصخور المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، والذي يمتد تاريخه لنحو 10 آلاف عام. كما يؤكد ظهورها ضمن قائمة المدن الذكية عالميًا أن التحول الحضري القائم على الابتكار لم يعد حكرًا على المدن الكبرى، بل أصبح نموذجًا قابلًا للتطبيق في مختلف المدن، بما يحمل دلالات مهمة لمستقبل التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الناشئة.

وفي إطار منهجية Mindsets، تم وضع سكان حائل في صميم عملية التحول بشكل مستمر. فقد شهدت المدينة تطوير الخدمات البلدية الرقمية، وتعزيز منظومة الرعاية الصحية والسلامة العامة، وتوسيع الفرص الاقتصادية، إلى جانب الاستثمار في الاستدامة البيئية. ويحوّل هذا الإطار الاستراتيجي هذه الجهود إلى نموذج تشغيلي مترابط قائم على مؤشرات أداء محددة، بما يضمن أن يكون التقدم قابلاً للقياس وشفافًا، ومتوافقًا مع المعايير الدولية للتقييم.

ويعزز هذا التصنيف حضور المملكة العربية السعودية المتنامي على الساحة العالمية للمدن الذكية، ويتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، لا سيما برنامج جودة الحياة الذي يهدف إلى تطوير مدن حيوية ومستدامة في مختلف مناطق المملكة.

وقال الدكتور/ ريان خريباني، الرئيس التنفيذي لشركة Mindsets: "يمثل إنجاز حائل النموذج الذي نسعى لتحقيقه، حيث تلتقي الرؤية الاستراتيجية مع التنفيذ المنضبط، ويتم قياس كل مبادرة وفق المعيار الأهم: مدى تحسين جودة حياة السكان بشكل حقيقي. ان تحقيق المرتبة 33 عالميًا لا يعد مجرد رقم، بل هو دليل على أن المدن متوسطة الحجم قادرة على المنافسة عالميًا عندما تتوافر لها الرؤية والإطار الصحيح لتصبح قادرة على المنافسة عالميًا. ويعود الفضل في هذا الإنجاز إلى قيادة الأمانة وسكان حائل."

وبذلك تنضم حائل إلى كل من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، والخبر، والعلا ضمن المدن السعودية المدرجة في مؤشر IMD للمدن الذكية، مما يعكس الحضور المتنامي للمملكة في هذا المجال عالميًا. وتواصل Mindsets توسيع نطاق خدماتها الاستشارية في مجال التحول الحضري عبر دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تطبيق منهجيتها المتكاملة لدعم المدن في تحقيق نتائج ملموسة تركز على الإنسان وتنافس على المستوى الدولي.

حول مؤشر IMD للمدن الذكية

يُصدر مؤشر المدن الذكية سنويًا عن مرصد المدن الذكية، التابع لمركز التنافسية العالمية IMD في لوزان بسويسرا، بالتعاون مع جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم (SUTD) ومنظمة المدن الذكية المستدامة العالمية (WeGO). ويُعد المؤشر أحد أبرز المراجع العالمية في تقييم التنمية الحضرية، حيث يقيس أداء المدن استنادًا إلى محورين رئيسيين هما: البنية التحتية والتكنولوجيا، وذلك عبر خمسة مجالات أساسية تشمل: الصحة والسلامة، والتنقل، والأنشطة، والفرص، والحوكمة. ويتميز المؤشر بمنهجيته التي تركز على آراء السكان، حيث يقيس مدى تأثير التكنولوجيا على تحسين جودة حياتهم. لمزيد من المعلومات: imd.org/smart-city-observatory

عن حائل

تُعد حائل عاصمة منطقة حائل في شمال المملكة العربية السعودية، وتشتهر تاريخيًا بأنها مهد الكرم العربي وموطن حاتم الطائي. وتُعد المدينة من أبرز المناطق الزراعية في المملكة، كما تضم منطقة حائل موقع فنون الصخور المُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2015، والذي يحتوي على نقوش ورسوم صخرية تمتد لنحو 10 آلاف عام من التاريخ الإنساني. كما تخدم المدينة مطار دولي ومحطة ضمن شبكة السكك الحديدية الوطنية. لمزيد من المعلومات: amanathail.gov.sa

عن Mindsets

Mindsets هي شركة استثمارية تعتمد على الكفاءات البشرية، وتستفيد من العقول المتميزة لدفع الابتكار وتحقيق نتائج رائدة في مختلف القطاعات. وتعمل الشركة من خلال خمس وحدات أعمال تشمل: MSDA وMDEV وMV وDAIS وVAMA، حيث تقدم خدمات متكاملة في الاستشارات الاستراتيجية، والتكنولوجيا، وتطوير المشاريع، والاستثمار عبر مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. لمزيد من المعلومات: mindsetsx.com

