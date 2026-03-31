أبوظبي، تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم أفضل الخدمات الحكومية لمواطني الإمارة، والارتقاء بمستوى المعيشة، وتوفير بيئة سكنية متكاملة للأسر الإماراتية، وبالتنسيق مع هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، أعلن مركز أبوظبي العقاري، عن بدء توزيع مفاتيح الوحدات السكنية للمستفيدين من المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع حي المزن السكني، وذلك يومَي الاثنين 30 مارس 2026 والثلاثاء 31 مارس 2026.
ويضم المشروع 896 وحدة سكنية نفّذتها شركة الدار العقارية، ويستفيد من عملية التسليم نحو 100 من المواطنين. وذلك تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة في توفير المسكن الملائم للمواطنين في عام الأسرة. وتم تجهيز مجلس الشوامخ بالتنسيق مع إدارة المجالس في ديوان الرئاسة لاستقبال المستفيدين لتبسيط إجراءات التسليم وتعزيز تجارب المتعاملين، تنفيذاً لرؤية إمارة أبوظبي في تمكين المواطنين وترسيخ منظومة الإسكان المتكاملة.
