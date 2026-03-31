أحد أكبر القروض المشتركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن نجاحه في استكمال تمويل طويل الأجل بقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي.

وتشمل هذه الصفقة تسهبلات قرض مشترك لأجل مرتبط بالاستدامة بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي لمدة خمس سنوات ، وتسهيلات مشتركة لأجل لتمويل السلع بنظام المرابحة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات. ويمثل التمويلان سوياً أحدى أكبر تسهيلات القروض المشتركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتم إطلاق تسهيلات القرض المشترك لأجل المرتبط بالاستدامة في البداية بمبلغ مليار دولار أمريكي، وشهد الاكتتاب فيه إقبالاً كبيراً فاق ضعف حجم المبلغ المطلوب، ما أدى إلى زيادته إلى 1.75 مليار دولار أمريكي. ويعكس هذا الطلب القوي ثقة المستثمرين العالميين في قوة بنك الإمارات دبي الوطني الائتمانية، مدعومة بميزانيته العمومية المتينة وإدارته المالية المنضبطة.

ورغم التحديات الإقليمية والعالمية، تم إنجاز تسهيلات القرض المشترك لأجل المرتبط بالاستدامة بأسعار تنافسية تعد الأفضل في تاريخ البنك لقرض مشترك، إلى جانب فترة استحقاق ممتدة. وتعزز هذه التسهيلات السيولة، وتنوع مصادر التمويل، وتوفر موارد طويلة الأجل بالدولار الأمريكي لدعم النمو الاستراتيجي وتعزيز قيمة المساهمين.

وقام "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والذراع المصرفية الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني، بترتيب التسهيلات المشتركة لأجل لتمويل السلع بنظام المرابحة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات. وتمت هذه التسهيلات أيضاً بأسعار تنافسية للغاية بين نظراء المصرف في قطاع الصيرفة الإسلامية على مستوى المنطقة. كما تم تنفيذها ضمن إطار زمني قياسي، بما يعكس كفاءة عالية في التنفيذ والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.

وتستند هذه الصفقة إلى سجل المجموعة الحافل في أسواق رأس المال بعد نجاح بنك الإمارات دبي الوطني في استكمال تمويل آسيوي بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة سبع سنوات في فبراير 2026، وإصدار "الإمارات الإسلامي" لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة على مستوى العالم في عام 2025. وتؤكد هذه الإنجازات مجتمعة على عمق قدرات المجموعة في أسواق رأس المال والتمويل المشترك، فضلاً عن تعزيز ريادتها في دمج التمويل المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مع ممارسات الاستدامة.

وبهذه المناسبة، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يعزز إتمام هذه الصفقة التمويلية بنجاح المكانة الائتمانية القوية لبنك الإمارات دبي الوطني، ومكانتنا كأحد الأطراف المفضلة في أسواق القروض العالمية. ويعكس هذا الإقبال الكبير من المقرضين الدوليين، إلى جانب الأسعار التنافسية، استمرار ثقة الأسواق في القطاع المالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي قدرتنا على تنويع مصادر التمويل بشروط تنافسية. وتساهم هذه الصفقة في تعزيز وضع السيولة لدينا، ودعم تنفيذ طموحاتنا التنموية طويلة الأجل".

ومن جانبه، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "تعكس هذه التمويلات المشتركة استراتيجية رأس المال القوية لبنك الإمارات دبي الوطني وإدارته المالية المدروسة، وستسهم في تعزيز مكانتنا التمويلية بالدولار الأمريكي على المدى الطويل ودعم أولويات النمو الاستراتيجية مع تحقيق القيمة المستدامة".

واستقطبت هذه الصفقة المجمعة مشاركة 15 مؤسسة من الأمريكتين وأوروبا وآسيا، وتعزز المكانة الراسخة لبنك الإمارات دبي الوطني في أسواق القروض الدولية، وتعكس الثقة المستمرة في مرونة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وإطاره التنظيمي.

وقام كل من بنك أوف أمريكا، وبنك بي إن بي باريبا، وبنك دي بي إس المحدود، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة بدور المنسقين ومديري الاكتتاب ومنسقي الاستدامة في صفقة بنك الإمارات دبي الوطني. بينما تولت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة دور المنسق الوحيد في صفقة "الإمارات الإسلامي".

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9.8 مليون عميل نشط. وكما في 31 ديسمبر 2025 بلغ مجموع أصوله 1.164 تريليون درهم (يعادل تقريباً 317 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 787 فرعاً إضافة إلى 4,526 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يُبرز بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في مجال الاستدامة من خلال كونه أول بنك على مستوى العالم ينشر تقريراً متوافقاً مع معياري الإفصاح IFRS S1 وIFRS S2، إلى جانب توفير تأكيد مستقل للانبعاثات الممولة، وكذلك من خلال الإصدار التاريخي لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة في العالم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من قبل مصرف الإمارات الإسلامي، والمتوافقة بالكامل مع إرشادات الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA). ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم المجتمعات من خلال برنامجه التطوعي الرائد "إكستشينجر"، الذي أكمل عشرة أعوام في عام 2025، مساهماً بأكثر من 160 ألف ساعة تطوعية لخدمة القضايا المجتمعية، طال أثرها أكثر من 1.1 مليون مستفيد.

#بياناتشركات