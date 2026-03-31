المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية - تُشارك شركة "عِلم" رائدة الحلول الرقمية، بصفتها راعياً استراتيجياً في منتدى العمرة والزيارة 2026، الذي يُقام خلال الفترة من 30 مارس إلى 1 أبريل في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة. ويأتي المنتدى في نسخته الثالثة ليؤكد مكانته منصةً عالمية تجمع صُنّاع القرار والمستثمرين ورواد القطاع، في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة العمرة والزيارة والارتقاء بالتجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن.

وخلال مشاركتها، تستعرض "عِلم" منظومة متكاملة من حلولها الرقمية التي تسهم في تحسين تجربة المعتمر والزائر، حيث يشمل ذلك "مساعد نسك الذكي" الذي يوفّر إرشاداً فورياً متعدد اللغات، و"نسك مرحبا" التي تمثل أولى محطات الحفاوة ضمن منظومة استقبال متكاملة عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، بما يُيسّر وصول ضيوف الرحمن ويُسهّل انتقالهم إلى وجهاتهم بيسر وطمأنينة، إلى جانب "برنامج أضاحي" لإدارة النسك بكفاءة وموثوقية، ومنصة تأهيل العاملين في قطاع الحج والعمرة التي تسهم في رفع جاهزية الكوادر وتحسين جودة الخدمات، إضافة إلى "خدمة العمرة السريعة" التي تعزز كفاءة الإجراءات، وخدمة تصاريح دخول مكة خلال موسم الحج عبر منصة "مقيم"، فضلاً عن حلول إدارة خدمات مياه زمزم والتكامل مع منصات السفر العالمية، بما يحقق تجربة مترابطة وشاملة عبر مختلف مراحل الرحلة.

كما تسلط الشركة الضوء على مجموعة من مشاريعها التشغيلية والتقنية الداعمة لرحلة الزوار، والتي تشمل إدارة الحشود وتنظيم زيارة المواقيت، وتحسين تجربة زيارة الروضة الشريفة، وتنظيم زيارة مسجد قباء، وتشغيل متحف برج الساعة، إلى جانب تطوير وتشغيل مراكز الزوار الثقافية والتراثية، بما يعكس تكامل الأدوار التقنية والتشغيلية في إثراء التجربة الدينية والثقافية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويُرسّخ المنتدى مكانته كإحدى أبرز المنصات المتخصصة، حيث شهدت نسخته السابقة مشاركة واسعة من أكثر من 160 دولة، واستقطب ما يزيد على 32 ألف زائر، بمشاركة 120 جهة عارضة، وحضور 150 متحدثًا قدموا محتوى معرفيًا عبر 25 جلسة و50 ورشة عمل، فيما أسفرت مخرجاته عن توقيع أكثر من 4,200 اتفاقية، بما يعكس حجم الاهتمام المتنامي بتطوير هذا القطاع الحيوي.

وتأتي مشاركة "عِلم" في هذا الحدث امتدادًا لدورها في تمكين منظومة ضيوف الرحمن عبر حلول رقمية متكاملة ترتكز على توظيف التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل، ويعزز تجربة الزائر عبر مختلف مراحل رحلته، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة في تقديم تجربة دينية وثقافية متكاملة.

وتواصل "عِلم" من خلال خبراتها المتراكمة في التحول الرقمي وتكامل الخدمات، ترسيخ دورها شريكاً وطنيًا ممكناً للجهات الحكومية والخاصة، عبر تطوير حلول تقنية مبتكرة تدعم نمو قطاع العمرة والزيارة، وتسهم في تعزيز مكانة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، عبر تقديم خدمات رقمية متقدمة ترتقي بجودة التجربة وتكاملها.

