الرياض، المملكة العربية السعودية – ضمن مُشاركتها في اللقاء السنوي لقطاع الصناعات العسكرية، الذي نظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض، حصدت مجموعة شركات SAMI، الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، ثلاث جوائز للتميز، تقديرًا لدورها الرائد في دعم مسيرة التوطين وتعزيز القدرات الوطنية في قطاع الصناعات الدفاعية.

وجمع اللقاء نُخبة من شركاء النجاح من الجهات الحكومية المُستفيدة والداعمة، وسط حضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ورؤساء الشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات العسكرية، إضافة إلى المُستثمرين في القطاع.

وشمل التكريم كلاً من شركة سامي السلام لصناعة الطيران، وشركة سامي للإلكترونيات المتقدمة، وشركة سامي للطيران والفضاء الميكانيكية. وتحرص الهيئة من خلال جائزة التميز في توطين الصناعات العسكرية على أن تكون الجائزة أداة مُحفزة لدعم مسيرة التوطين وصولًا لتحقيق مُستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر معايير دقيقة وواضحة، وشفافية عالية، وحوكمة فعالة تستند إلى لجنة تحكيم مشكلة من عدة جهات وبرامج حكومية.

وحصلت شركة سامي السلام لصناعة الطيران، على جائزة التميز في توطين الصناعات العسكرية فئة الشركات مقدمة الخدمات، تقديرًا لدورها في تطوير منظومة الطيران الوطني ودعم قدرات الصيانة والإصلاح والعمرة داخل المملكة. فيما نالت شركة سامي للإلكترونيات المتقدمة، جائزة التميز عن فئة الشركات المصنعة، تقديرا لدورها في تمكين تعزيز التوطين وبناء صناعة دفاعية وطنية متقدمة. كما تم تكريم شركة سامي للطيران والفضاء الميكانيكية، بجائزة التميز عن فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظير إسهامها في دعم التوطين وتطوير الصناعات الوطنية بكفاءات سعودية متخصصة.

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لإسهامات الشركات الثلاث في تطوير منظومة الصناعات العسكرية، وتعزيز الكفاءات الوطنية، ونقل وتوطين التقنيات المُتقدمة، ضمن جهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتحقيق مُستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى رفع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 50% بحلول عام 2030.

وكشف المهندس ثامر بن محمد المهيد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية خلال كلمته في اللقاء عن إطلاق برنامج سامي للمحتوى المحلي في فبراير 2026، وذلك أثناء معرض الدفاع العالمي، ضمن المنطقة الجديدة المُخصصة لسلاسل الإمداد، في إطار دفع ودعم طموحات توطين الصناعات العسكرية في المملكة تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

ويمثل اللقاء السنوي لقطاع الصناعات العسكرية بالرياض، منصة استراتيجية مهمة تجمع الجهات الحكومية المُستفيدة والداعمة والشركات العاملة في القطاع. وتخلله الإعلان عن ارتفاع نسبة توطين الانفاق العسكري في المملكة الى 24.89% لعام 2024، وتكريم الجهات الفائزة بجائزة التميز في توطين الصناعات العسكرية، والاحتفاء بخريجي برنامج الإيفاد والابتعاث لقطاع الصناعات العسكرية، كما يشكل اللقاء فرصة لتعزيز الشراكة بين الهيئة والمستثمرين والشركاء المحليين والدوليين، من خلال مناقشة دور الهيئة في دعم القطاع وتفعيل سلاسل الإمداد، وخلق المبادرات التنموية ضمن دور الشركات المحلية والعالمية التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

-انتهى-

