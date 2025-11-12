الرياض: برعاية معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، أعلن البنك عن تنظيم ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة (Deve Go 2025) تحت شعار " انطلق نحو المستقبل"، خلال الفترة من 21 - 23 ديسمبر 2025 بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وذلك ضمن مساعي البنك لتمكين ريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والناشئة في المملكة؛ من خلال ممارسات الأعمال الحرّة الحديثة التي تشهد ازدهارًا إقليميًا ودوليًا، وذلك ضمن توجيهات القيادة الرشيدة للمملكة بتسخير السياسات الحكومية الداعمة للنهضة الاقتصادية، وتسليط الضوء على قيم الابتكار، وإبراز الأفكار المتجددة في مجال دعم نشوء ونمو اقتصاد المنشآت.

ويشكل ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة منصّة وطنية رائدة تجمع نخبة من أصحاب المعالي والسعادة والخبراء والمستشارين المحليين والدوليين، وروّاد الأعمال من داخل المملكة وخارجها. كما يستهدف الملتقى الجهات الحكومية والخاصة المهتمة بقطاع ريادة الأعمال، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات التمويلية، بهدف مناقشة أحدث الاتجاهات في مجالات الريادة والعمل الحر والابتكار.

وتسلّط النسخة الثانية من الملتقى الضوء على محاور استراتيجية تشمل المسؤولية الاجتماعية كرافعة للنمو، ودور الاستثمار الجريء في تحفيز المنشآت الناشئة، وتطبيقات إنترنت الأشياء في الصناعة والخدمات، إلى جانب استعراض فرص الثورة الصناعية الرابعة في تطوير القطاعات الواعدة مثل الرياضات الإلكترونية والخدمات المالية التقنية والتسويق الرقمي.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الأولى من الملتقى في عام 2024 شهدت مشاركة 85 متحدثًا وخبيرًا محليًا ودوليًا، من أكثر من 50 دولة، وجرى خلالها توقيع 24 اتفاقيةً نوعيةً بقيمة 800 مليون ريال بين جهاتٍ تمويليةٍ وتنمويةٍ ومؤسساتٍ ريادية.

