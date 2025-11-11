دبي، الإمارات العربية المتحدة: دعماً لمسيرة التحول الرقمي المتقدمة في دبي والمستوى المتطور لتكامل الأنظمة الحكومية في الإمارة، أتاحت هيئة كهرباء ومياه دبي للمقاولين تقديم طلبات الحصول على شهادة عدم ممانعة لفحص التربة داخل قطعة الأرض لغرض البناء عبر المنصة الرقمية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مما أسهم في تسريع عملية إصدار هذه الشهادات بنسبة 81%، والاعتماد الآلي والفوري لطلبات الشهادة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نلتزم بتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في تصفير البيروقراطية وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية تضمن توفير أفضل الخدمات الحكومية في العالم، والارتقاء بجودة الحياة وسعادة المعنيين، والإسهام في رسم مستقبل الخدمات الحكومية. ونتبنى في الهيئة الابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية لتسهيل وتسريع الأعمال والمشاريع ودفع التحول الرقمي، وترسيخ التعاون مع شركائنا لتعزيز جاهزية بنيتنا التحتية الرقمية المتطورة لمواكبة الطلب المتزايد على خدماتنا. وقد وصلت نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 99.5%، فيما حققت الهيئة التكامل الرقمي لأكثر من 100 مشروع مع 65 جهة حكومية وخاصة، حتى نهاية يونيو 2025."

ومنذ تبني خدمة الاعتماد الآلي والفوري لطلبات شهادة عدم ممانعة لفحص التربة داخل قطعة الأرض لغرض البناء، تم استلام 466 طلب للحصول على شهادة عدم ممانعة لفحص التربة، حصل منها 379 على الاعتماد الفوري والآلي، ووصلت نسبة الطلبات التي تم اعتمادها بشكل تلقائي إلى 81%، بما يعكس التزام الهيئة بالاستفادة من التقنيات الذكية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المتعاملين. وتعتمد الخدمة على أحدث تقنيات "إس إيه بي" وبرمجيات نظام المعلومات الجغرافية.

